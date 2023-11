Mika Bouman uit Rijswijk en Bart van Noorloos uit Werkendam leiden in wintercompetitie

di 21 nov. 2023, 11:57

REGIO • Nat, dat was de term waarmee de wintercompetitie in Giessen-Oudekerk kon worden getypeerd. Na een hoopvolle vrijdag met aangenaam herfstweer volgde zaterdag een dag met bijna onophoudelijke regen. Dat betekende extra afzien voor de 219 diehards die de strijd met de elementen niet uit de weg gingen.

In Giessen-Oudekerk loopt het parcours grotendeels over de met knotwilgen omzoomde smalle polderkaden langs de Torenweg wat op zichzelf al zwaar genoeg is onder deze natte omstandigheden. Een lus door het naastgelegen weiland en enkele kunstmatige hindernissen maakte het nog extra uitdagend. Toch spraken de deelnemers na afloop van een snel parcours. De deelnemers hoorde je niet klagen over de regen. De fietsen en de kleding hadden na afloop een flinke wasbeurt nodig, maar dat hoort nu eenmaal bij deze sport.

A-klasse (Licentiehouders)

Ruben Nederveen ging voortvarend van start en nam meteen een ruime voorsprong op Mika Bouman, Evan Terlouw en Jesse Bikker. Wim de Bruin, gestart op positie 22, had enige tijd nodig om op stoom te komen maar kwam langzaam maar zeker naar voren. Ruben Nederveen stribbelde zo lang mogelijk tegen, maar kon Wim de Bruin uiteindelijk niet van de overwinning afhouden. Mika Bouman volgde op korte afstand als derde. Evan Terlouw versloeg Jesse Bikker in de strijd om de vierde plaats. Mika Bouman behoudt de leiding in het klassement.

Uitslag A-klasse: 1. Wim de Bruin (Hardinxveld-Giessendam), 2. Ruben Nederveen (Hardinxveld-Giessendam), 3. Mika Bouman (Rijswijk), 4. Evan Terlouw (Hoogblokland), 5. Jesse Bikker (Hoogblokland).

B-klasse (Recreanten)

Net als in Giessenburg ging Bart van Noorloos er als een haas vandoor en passeerde na de eerste ronde al met grote voorsprong. De rest reed enkel nog voor de tweede plaats, waarbij Wouter Wolthuis en Gijsbert de Ruijter verrassend kwamen bovendrijven. Nijs den Besten eindigde als zesde en moest de koppositie in het klassement aan Bart van Noorloos laten.

Uitslag B-klasse: 1. Bart van Noorloos (Werkendam), 2. Wouter Wolthuis (Berlicum), 3. Gijsbert de Ruijter (Sliedrecht), 4. Matthias Hoogendoorn (Groot-Ammers), 5. Marnix van Steensel (Dordrecht).

B-Masters (Recreanten 45+)

De Masters brachten een herhaling van de wedstrijd in Giessenburg met de eerste vier renners in precies dezelfde volgorde. Bert Pesselse verkeert in goede vorm en bepaalde solo het tempo. De bekende medestrijders Rien van der Dussen, Ron Timmer en Pieter Wonink konden alleen maar achtervolgen. Bert Pesselse voert tevens het klassement aan. De strijd is echter nog niet gestreden, Arkel is nog ver.

Uitslag B-Masters: 1. Bert Pesselse (Giessenburg), 2. Rien van der Dussen (Arkel), 3. Ron Timmer (Schelluinen), 4. Pieter Wonink, 5. Ard Rietveld (Gorinchem).

C-klasse (Dames)

De groep van acht dames reden al snel verspreid over het parcours. Dieke van Wilgen was deze keer de sterkste gevolgd door Noa Stolk en nieuwkomer Daphne van der Vegt.

Uitslag C-klasse: 1. Dieke van Wilgen (Arkel), 2. Noa Stolk (Nieuwendijk), 3. Daphne van der Vegt (Almkerk).

D-klasse (Jeugd 13/14 jaar)

Andreas van de Streek reed solo naar de overwinning. Finn Stolk en Bram van Wagtendonk completeerden het podium. Bij de meisjes reed Imke van Houwelingen voor de derde keer naar de overwinning vóór Rosalie van Bruggen en Annerie van der Sluijs.

Uitslag D-klasse Jongens: 1. Andreas van de Streek (Goudriaan), 2. Finn Stolk (Nieuwendijk), 3. Bram van Wagtendonk (Spijkenisse).

Uitslag D-klasse Meisjes: 1. Imke van Houwelingen (Hardinxveld-Giessendam), 2. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk), 3. Annerie van der Sluijs (Werkendam).

E-klasse (Jeugd 11/12 jaar)

Myliam van Kapel mocht na twee overwinningen nu op de bovenste trede van het podium plaatsnemen. Hij versloeg Levi van der Kaa en Wessel den Harder. Bij de meisjes won evenals vorige keer Mila Prins vóór Nikita Verhoeven. Agnes Koorevaar werd netjes derde.

Uitslag E-klasse Jongens: 1. Myliam Kapel (Rijswijk), 2. Levi van der Kaa (Kaatsheuvel), 3. Wessel den Harder (Maassluis).

Uitslag E-klasse Meisjes: 1. Mila Prins (Hank), 2. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel), 3. Agnes Koorevaar (Ottoland).

F-klasse (Jeugd 9/10 jaar)

In deze klasse is het stuivertje wisselen tussen Zeb Mesker en Jeftha Schild met de laatste deze keer als winnaar. Sven Mastenbroek eindigde als derde. De meisjes maakten er een mooie wedstrijd van met Zoë van Waardenburg als winnares vóór Saar van Doesburg en Charlotte van de Graaf.

Uitslag F-klasse Jongens: 1. Jeftha Schild (Hardinxveld-Giessendam), 2. Zeb Mesker (Meerkerk), 3. Sven Mastenbroek (Rijswijk).

Uitslag F-klasse Meisjes: 1. Zoë van Waardenburg (Rhoon), 2. Saar van Doesburg (Giessenbeurg), 3. Charlotte van de Graaf (Groot-Ammers).

G-klasse (Jeugd 6/8 jaar)

Hugo van Wijngaarden reed na Giessenburg naar zijn tweede overwinning. Job Verloop verraste met een tweede plaats en Lars Mastenbroek werd keurig derde. Bij de meisjes won Eva Flach vóór Anna Knip en Bregje van Doesburg.

Uitslag G-klasse Jongens: 1. Hugo van Wijngaarden (Giessenburg), 2. Job Verloop (Nieuw-Lekkerland), 3. Lars Mastenbroek (Rijswijk).

Uitslag G-klasse Meisjes: 1. Eva Flach (Dordrecht), 2. Anna Knip(Alblasserdam), 3. Bregje van Doesburg (Giessenburg).

Volledige uitslagen en klassement op www.janvanarckel.nl