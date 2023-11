Royston Drenthe per direct gestopt als voetballer van Kozakken Boys

vr 17 nov. 2023, 12:02

WERKENDAM • In overleg tussen Royston Drenthe en het bestuur van Kozakken Boys is besloten dat de oud-prof per direct stopt als speler van de Werkendamse tweededivisionist.

“Het besef dat dit definitief het einde is, is wel even slikken”, laat Drenthe weten tegenover ESPN. De oud-prof geeft aan veel respect te hebben voor Kozakken Boys maar stelt, zonder modder te willen gooien, toch zijn vraagtekens bij het besluit van de club. ‘’Volgens het bestuur zou de trainer hebben aangegeven dat de selectie te groot was en dat hij daarom afscheid wilde nemen van een aantal jongens. De trainer ontkende dat later. Maar goed, ik sta daar boven.’’

Drenthe heeft in het gesprek met het bestuur aangegeven ervoor open te staan zich op een andere manier in te zetten voor Kozakken Boys. Hieraan zal op een later moment invulling worden gegeven. “Ik wil sowieso geen trainer worden, maar iets met technisch beleid, dat lijkt me wel wat.’’ Clubs hoeven Drenthe niet meer te bellen. ‘’Het is definitief een nee.’’

Carrière van Drenthe

Drenthe begon zijn professionele carrière in 2007 bij Feyenoord. In datzelfde jaar maakte hij de overstap naar Real Madrid. Na drie seizoenen bij Real Madrid werd hij uitgeleend aan Hércules, waar hij één seizoen speelde.

Hierna volgden avonturen bij Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas Club, XerxesDZB, Sparta Rotterdam, Kozakken Boys, Racing Murcia FC, Real Murcia en Racing Mérida. Afgelopen zomer keerde Drenthe weer terug bij Kozakken Boys.