Almkerkse korfbalploeg ACKC start zaalcompetitie met overwinning op DVS

25 minuten geleden

Sport 78 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • Het ambitieuze en jonge ACKC is de nieuwe zaalcompetitie gestart met een afgetekende overwinning. In Hendrik-Ido-Ambacht werd DVS met 8-13 verslagen.

Vooraf werd DVS nog gezien als een mede-titelkandidaat, maar achteraf kan gesteld worden dat daarmee de capaciteiten van de tegenstander werden overschat. Vanaf het begin maakte ACKC de dienst uit. De tactiek van DVS was er uitsluitend op gericht om niet te verliezen; achterverdedigen en vertragend spelen, zonder ook maar enige ambitie uit te stralen.

ACKC bracht een zeer jonge ploeg binnen de lijnen. Gelegenheidsaanvoerder Stef Mommers (30) was een uitzondering tussen de jonge jeugd. Hij wist zich wonderwel goed staande te houden tussen de jonge honden Thijs de Groot, Imar van der Priem en de broers Sven en Emiel van der Ham. Met een gemiddelde leeftijd van nog geen 20 jaar staat er een team voor de toekomst.

Door de afwezigheid van Natasja Kuipers en Ingrid Dekkers voerde coach Van Houwelingen ook bij het dameskwartet een aanzienlijke verjonging door. Naast Maartje Verschoor en Sabine Meerman startte Van Hardinxvelder met de tieners Fleur Hartman en Tooske Verschoor in de basis.

Complimenten aan ploeg

Van Houwelingen kon achteraf de complimenten maken aan zijn ploeg: “Het is niet gemakkelijk om het geduld en de concentratie te behouden tegen zo’n defensieve tegenstander.” Steeds eerst weer de rebound neerzetten, één keer afronden, opnieuw posities innemen en weer afronden. De taken werden goed ingevuld en de eerste score was een echt teamdoelpunt:

Maartje Verschoor schoot van afstand, Fleur Hartman was vervolgens bij de rebound de tegenstander van Emiel van der Ham te slim af en speelde hem vrij onder de kort. Emiel zag Imar in een betere positie staan en legde af, waarna Hardinxvelder van dichtbij kon scoren: 0-1.

Stef Mommers was sterk in de rebound en Sven van der Ham met zijn aanvallende acties onnavolgbaar. In het andere vak was het steeds Imar die de korfpositie voor zich opeiste, waardoor Emiel van afstand mocht aanleggen. De jongste Van der Ham ging uiteindelijk met vier treffers van het veld en mag zich daarmee tot topscorer kronen.

Afstand van DVS

In het eerste deel nam ACKC geleidelijk afstand van de Witblauwen. Na 30 minuten was er een 6-10 ruststand bereikt. In het tweede deel kon DVS in eerste instantie wat terug komen. ACKC verslapte in verdedigende zin wat en moest enkele treffers toestaan. Maar verder dan 8-10 kwam het niet. ACKC gaf verdedigend iets meer druk en aanvallend werd het vizier bijgesteld.

Tactische omstelling

Oudgedienden Stef Mommers en Sabine Meerman - kan je met 23 jaar een oudgediende zijn? - mochten het veld ruimen en Dick van Houwelingen bracht de jeugdige Thijs de Groot en Aimee van Loon binnen de lijnen. Even later mocht ook Esther Vink nog haar opwachting maken en daarmee maakte Van Houwelingen een tactische omstelling.

De dames vulden de reboundpositie in en Thijs en Sven kwamen naast elkaar in de punt van de aanval te staan. DVS wist hier geen raad mee en moest verschillende malen aan de noodrem trekken. Scheidsrechter Bijl floot een acceptabele partij, maar had hier toch duidelijker tegen moeten optreden.

Voor ACKC maakte het allemaal niet veel meer uit: met 8-13 werd de eerste overwinning van het seizoen over de streep getrokken en de eerste hobbel genomen.

Programma

Komende zaterdag speelt ACKC haar eerste thuiswedstrijd in de Giessense sporthal. Om 17.00 uur start de wedstrijd tegen Good Luck uit Middelharnis. Ook Good Luck wist de eerste wedstrijd te winnen (16-12 tegen OZC) en staat naast ACKC bovenaan de ranglijst.



Het voorprogramma wordt verzorgd door het tweede team van ACKC. Zij treden om 15.40 uur aan tegen Sporting Delta.