• De RC Jan van Arckel-wintercompetitie ging ditmaal van start in Giessenburg.

Eerste slag in Jan van Arckel-wintercompetitie is voor Mika Bouman

22 minuten geleden

Sport Fotoseries











GIESSENBURG • Mika Bouman heeft zaterdag in Giessenburg de eerste wedstrijd van de Jan van Arckel-wintercompetitie (MTB/cyclocross) gewonnen. De opening in Noordeloos werd twee weken geleden afgelast vanwege de vele regenval.

De regen werd daarna bepaald niet minder, maar de paden van het vaste MTB-parcours in Giessenburg bleven redelijk goed begaanbaar. De grasstroken veranderden wel in glibberige modderbanen, maar dat hoort bij deze tak van sport.

In de A-categorie leek Ruben Nederveen onbedreigd naar de overwinning te rijden, totdat hij de in de laatste ronde een paaltje raakte en onderuit ging. Mika Bouman profiteerde, mede daar Nederveen in de slotfase nogmaals viel.

Bart van Noorloos leidde in de B-klasse van start tot finish. Bij de B-Masters maakten de ‘oude krijgers’ er een mooie wedstrijd van, met uiteindelijk thuiswinst voor Bert Pesselse.

Voormalig triatlete Riika Vreeswijk-Kelja zegevierde bij de vrouwen. Isis Versluis, overgestapt van de jeugd naar de senioren, leidde lange tijd maar kreeg in de laatste ronde problemen met haar ketting en moest lopen verder.

A-klasse: 1. Mika Bouman (Rijswijk) 2. Ruben Nederveen (Hardinxveld-Giessendam) 3. Wim de Bruin (Hardinxveld).

B-klasse: 1. Bart van Noorloos (Werkendam) 2. Wouter de Bruin (Giessenburg) 3. Stephan Weiland (Ameide).

B-Masters: 1. Bert Pesselse (Giessenburg) 2. Rien van der Dussen (Arkel) 3. Ron Timmer (Schelluinen).

C-klasse: 1. Riikka Vreeswijk-Kelja (Gorinchem) 2. Isis Versluis (Meerkerk) 3. Noa Stolk (Nieuwendijk).

D-klasse Jongens: 1. Stan Zeelenberg (’s-Gravendeel) 2. Erik Bikker (Rotterdam) 3. Andreas van de Streek (Goudriaan).

D-klasse Meisjes: 1. Imke van Houwelingen (Hardinxveld-Giessendam) 2. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk) 3. Milou van Oord (Hank).

E-klasse Jongens: 1. Max van Kolfschoten (Giessenburg) 2. Myliam Kapel (Rijswijk) 3. Niek Wolthuis (Hank).

E-klasse Meisjes: 1. Mila Prins (Hank) 2. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel) 3. Eva Slee (Schiedam)

F-klasse Jongens: 1. Zeb Mesker (Meerkerk).

F-klasse Meisjes: 1. Zoë van Waardenburg (Rhoon).

G-klasse Jongens: 1. Hugo van Wijngaarden (Giessenburg).

G-klasse Meisjes: 1. Anna Knip(Alblasserdam).

Volledige uitslagen en klassement op: www.janvanarckel.nl.