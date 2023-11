Voltena speelt sterk tegen Sneek, maar wint niet in Friesland

wo 8 nov. 2023, 15:40

REGIO • Friso Sneek dames 1 is landskampioen en winnaar van de supercup, en met de nodige Europese wedstrijden in de benen dus een zeer te duchten tegenstander. Afgelopen zaterdag speelde Team Voltena Dames 1 in Sneek een degelijke partij volleybal. Met veel creativiteit en een enorme inzet werd er regelmatig zelfs een kleine voorsprong gepakt in de sets.

Het eindschot in de sets was echter drie keer voor de dames uit Friesland, en dat was ook wel terecht. De punten bleven in Friesland, maar Voltena kon met enige voldoening huiswaarts keren, in de wetenschap dat het vertoonde spel tegen andere teams wel punten op zal leveren.

De eerste kans hiertoe is aanstaande zaterdag. Dan komt Apollo Dames 1 uit Borne op bezoek. Met het thuispubliek erachter moet het mogelijk zijn om een resultaat neer te zetten. Deze competitiewedstrijd wordt gespeeld in sporthal De Crosser in Werkendam en begint om 19.00 uur. Iedereen is welkom. Tickets zijn online en aan de deur verkrijgbaar, online zijn de kaartjes wat goedkoper.