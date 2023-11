Tennisvereniging Woudrichem huldigt haar kampioenen

WOUDRICHEM • Bij TV Woudrichem was het weer feest, want ze mochten opnieuw een kampioensteam huldigen. Deze keer was het het Gemengd Dubbel Team 17+ dat de najaarscompetitie domineerde.

Na een spannend verloop van de competitie, konden Nin Lalleman, Rik van der Kruit, Jessie van Straten, Renzo Ottevanger en Joffrey Schaap trots de kampioenstrofee omhoog houden.

Huldiging

De huldiging vond plaats in de verenigingskantine, waar voorzitter Frank van Sebille de eer had om de kampioenen te feliciteren. De avond begon met een gezamenlijke tenniswedstrijd onder de leden, gevolgd door een gezellig samenzijn met hapjes en drankjes, met als hoogtepunt de kampioenenviering.

Tevens werden de organisatoren, Karin Koedam en Lisane Bouman-Colijn, in het zonnetje gezet als blijk van waardering voor hun inzet.

Bidon

Naast een tegoedbon voor een tennisles bij de tennisschool van Tom Kreemers ontvingen de gehuldigde kampioenen ook de TV Woudrichem bidon. De voorzitter benadrukte: “Het komende jaar zullen de tegenstanders voorbereid zijn op jullie kwaliteiten en jullie nog sterker weer voor de kampioensschaal gaan.”

Als gebruikelijk bij kampioenschappen, werd de avond afgesloten met een traditionele fles champagne om de overwinning te vieren.