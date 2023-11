Voltena slaat dubbelslag: Peelpush en Somas Activia na heuse thriller verslagen

WERKENDAM • In drie dagen stonden er twee wedstrijden geprogrammeerd voor de speelsters van Team Voltena Dames 1 tegen respectievelijk Peelpush Dames 1 en Somas Activia.

Op donderdagavond was er de lastige uitwedstrijd tegen Peelpush Dames 1 in het Noord-Limburgse Meijel. Lastig, omdat tegen deze tegenstander de afgelopen seizoenen wisselende resultaten werden behaald.

Onder toezicht van de Limburgse gouverneur Emile Roemer, live aanwezig bij deze wedstrijd, begonnen de dames uit Werkendam voortvarend. Een hapering aan het einde van de eerste set leidde nog tot een spannende 24-24, maar uiteindelijk werd de set met 26-24 gewonnen.

In set 2 en 3 heerste Voltena. Degelijk spel leidde tot setwinsten van 25-19 en 25-13, waarmee de volle winst meeging naar de gemeente Altena.

Brabantse derby

Op zaterdagavond was er een heuse Brabantse derby in sporthal De Crosser in Werkendam. De dames van Somas Activia waren op bezoek, waarmee de enige twee Brabantse eredivisie teams tegenover elkaar stonden. Het publiek was massaal op deze wedstrijd afgekomen, en met de winst van twee dagen ervoor hadden de Werkendamsen er zin in.

Dat gold echter ook voor de dames uit Sint Anthonis. De eerste twee sets werden met 25-20 en 25-15 door hen gewonnen, waardoor de trainer coaches van Voltena Johan van Vliet en Debora Kadijk waren gedwongen tot een tactische ingreep om de wedstrijd alsnog te laten kantelen. Dat lukte, set drie en vier waren met 25-19 en 25-15 voor Voltena.

Heuse thriller

Een gelijke stand dus, waarna een vijfde set uitsluitsel moest geven over wie er zou gaan winnen. Er ontspon zich een heuse thriller, waarbij in de eindfase maar liefst vijf matchpoints werden weggewerkt door de bezoeksters. Het publiek stond op de banken, er heerste een heuse derbysfeer. Uiteindelijk op het zesde matchpoint was het raak, een service ace van Voltena midden Silke van der Giessen maakte een einde aan alle illusies van het andere Brabantse team, en het feest in De Crosser was compleet.

Komend weekend speelt Team Voltena Dames 1 in Friesland tegen landskampioen Sneek, de week erna op zaterdag 11 november is Apollo uit Borne te gast in De Crosser. Aanvang is om 19.00 uur.