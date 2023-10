Johan van der Werff begonnen bij GJS: ‘Niet als een olifant door de porseleinkast’

GORINCHEM • GJS heeft de ervaren trainer Johan van der Werff aangetrokken als opvolger van de wegens gezondheidsreden gestopte Marten Boverhof. Van der Werff begon donderdag aan zijn klus bij de koploper in de tweede klasse G van het zaterdagvoetbal.

Over het algemeen is er in het amateurvoetbal pas een trainerswissel als de resultaten tegenvallen. Dat is dus bij GJS niet aan de orde. De Gorkumse Jonge Spartanen misten vorig seizoen in de nacompetitie promotie naar de eerste klasse en doen het nu opnieuw uitstekend.

Die goede resultaten kunnen worden toegeschreven aan Boverhof, die in zijn eerste seizoen al een deel van de begeleiding miste en vanwege gezondheidsredenen onlangs definitief moest afhaken. Zijn assistent Marc van der Linden, die zijn taken als interim-hoofdtrainer met een goed gevoel kan overdragen aan Van der Werff, heeft de Boverhof-lijn prima doorgezet.

Van der Werff: “Ik heb mijn nieuwe ploeg tegen Nivo Sparta en GRC 14 aan het werk gezien. Twee keer winst, maar het zat ze in die wedstrijden bepaald niet tegen. Ik ben verrast door de spelopvatting van mijn nieuwe team. GJS voetbalt met een idee. Voor mij een voorwaarde om daarmee aan de gang te gaan. Deze klasse is een verkapte eerste klasse, met veel clubs die op hoger niveau hebben gespeeld.”

Onvergetelijk

Werkendammer Johan van de Werff, 43 jaar lid van Kozakken Boys, heeft in het voetbal alles al meegemaakt. Als jeugdkeeper brak hij bij trainer Hans van der Zee op 19-jarige leeftijd door op topamateurniveau bij Kozakken Boys. Het leverde hem een plaats onder lat op bij het nationale amateurelftal, waarmee hij interlands speelde tegen Engeland, Ierland en België.

Sparta haalde hem voor twee jaar naar Het Kasteel. Daarna Dordrecht’90, FC Zwolle en terug naar toen inmiddels FC Dordrecht. “Het kampioenschap met FC Zwolle is onvergetelijk en het jaar daarna, al die wedstrijden in de eredivisie in alle grote stadions.”

Geen dubbele agenda’s

Opmerkelijk is dat hij op jonge leeftijd (29), in zijn periode bij FC Zwolle, al eens interim-trainer was bij Kozakken Boys. Van der Werff had altijd al het hart op de tong. “Mijn stijl was ‘I did it my way’. Ik maakte het mijzelf niet altijd gemakkelijk, maar ik bleef wel dichtbij mijzelf. Ik keek niet of ik de hoofdtrainer, hoofdsponsor of materiaalman voor mij had.”

In 2007 stapte hij in het trainersvak. Na De Zwerver was hij steeds vier seizoenen actief, bij VVGZ, Wilhelmina’26 en Altena. Allemaal pure amateurclubs en dat geldt nu ook voor GJS. “Wat mij aantrekt is de betrokkenheid van die clubs. Geen dubbele agenda’s en dat is voor een technische staf heerlijk werken.”

Nog wat ruimte

Van december 2021 tot september 2023 was Van der Werff ‘td’ bij Kozakken Boys. In de aanloop naar dit seizoen had hij al aangegeven dat daar zijn toekomst niet lag. Het wereldje waarin spelers afspraken niet nakomen, spreekt hem niet meer aan.

Trainer Scott Calderwood had hij zelf aangesteld. “Ik was niet meer in functie toen Scott werd ontslagen. Zelf zou ik het bestuur hebben geadviseerd de trainer na het bekerverlies tegen Groene Ster, voor de wedstrijden tegen ACV en HHC nog even wat ruimte te geven. Als het in die wedstrijden opnieuw was misgegaan, moest er wat gebeuren. Je kan er nu eenmaal niet ruim twintig spelers uitgooien.”

Blijvertje

Van der Werff had vanaf begin september dus zijn handen vrij. Sliedrecht informeerde, na het vertrek van Marco Verbeek naar Baronie, bij de Werkendammer. “Ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Er meldden zich twee divisieclubs om te praten over een functie als ‘td’. Daar had ik geen goed gevoel bij, dus besloten om ook daar niet in te stappen. En toen belde GJS.”

Zij wisten dat Van der Werff doorgaans een blijvertje is. Hij heeft bij VVGZ, Wilhelmina’26 en Altena vier jaar mogen werken. “Dat zegt wat over mij, maar zeker ook over die clubs, want zij hebben de voorwaarden geschapen waardoor wij succesvol zijn geweest.”

Niet als een olifant

Van der Werff heeft zich vorige week dinsdag aan de groep voorgesteld. Op zaterdag 28 oktober zit hij bij GJS, thuis tegen Houten, voor het eerst in de dug-out. “Ik ga de eerste weken de groep goed leren kennen en ga hier niet als een olifant door de porseleinkast lopen. Wat goed is, is goed, maar ik heb natuurlijk wel mijn eigen opvattingen hoe ik een team wil laten spelen. Ik heb zaken gezien die nu al goed gaan, maar in detail nog beter kunnen.”