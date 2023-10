Johnny van Anrooij wil eerste doelman worden bij Dussense Boys: ‘Meedoen voor promotie naar vierde klasse’

DUSSEN • Keeper Johnny van Anrooij stapte dit seizoen over van Almkerk naar Dussense Boys. De 24-jarige sluitpost liet zich al gelden bij de Dussenaren door een penalty te stoppen tegen DSS’19. Daarmee sleepte hij voor Dussense Boys nog een punt uit het vuur.

Van Anrooij gaat nog even terug naar het moment suprême waarop hij zijn visitekaartje afgaf bij Dussense Boys door de strafschop te ‘killen’.

“Bob Leemans werd op zijn hiel getrapt, maar de scheidsrechter gaf wel een corner aan DSS’19. Daarbij werd onze aanvoerder weer op zijn hiel getrapt, waarop hij die gast een duw gaf. De scheidsrechter zag dat en gaf een penalty en rood. Ik nam mijn positie in het doel in en het bleek een linkspoot te zijn die de strafschop nam. Meestal gok ik dan dat ze in de rechterhoek schieten. Zowaar gebeurde het nu ook en met mijn rechterhand kon ik de bal net uit het doel tikken”, aldus Van Anrooij, die het kunstje van penaltykiller al vaker flikte.

“Ik heb er meer gestopt dan doorgelaten”, klinkt het monter. “In de B-jeugd van Almkerk kregen we acht penalty’s tegen in de competitie en daarvan heb ik er zeven gestopt. Bij de senioren kreeg ik er minder tegen en heb ik er, als ik me goed herinner, van de drie twee gestopt.”

Overstap

Zijn verklaring waarom hij overstapte van Almkerk naar Dussense Boys is zeker het vermelden waard. “Op een gegeven moment mocht ik meetrainen met het tweede elftal van Almkerk en toen kwam ter sprake dat trainer Antoine Hoevenaren, met wie ik een goede klik had, naar Dussense Boys zou gaan. Ik heb toen de keuze gemaakt om ook over te stappen en met hem mee te gaan. Ik wilde heel graag de kans krijgen om de eerste doelman te worden.”

Toch is hij dat nog niet geworden. De nieuwkomer moet concurreren met keeper Sjef Reijnaars. Reijnaars stond in het doel tijdens de eerste en vierde wedstrijd, terwijl Van Anrooij dat deed in de tweede en derde wedstrijd.

“Vroeger was ik heel fanatiek, net zoals mijn vader, en gingen we zelfs naar keepersscholen,” vertelt Van Anrooij. “Op een gegeven moment heb ik het echter op een laag pitje gezet. Ik ging nooit trainen en ‘s avonds werken. Op een gegeven moment ben ik toch weer begonnen met trainen. Dat vond ik zo leuk, dat ik het toch een keer wilde gaan proberen bij een eerste elftal.”

Wie wordt eerste keeper?

Binnen nu en twee weken wordt de beslissing genomen over wie de eerste keeper wordt bij Dussense Boys. Van Anrooij heeft er vertrouwen in dat de keuze op hem zal vallen.

“Naar mijn idee sta ik er tot nu toe positief voor en de andere jongens in het elftal hebben ook vertrouwen in mij uitgesproken. Ik moet nog twee weken laten zien dat ik degene ben die op doel hoort. Daar ga ik vol voor.”

Meevoetballende keeper

Johnny van Anrooij begon op 10-jarige leeftijd met voetballen bij Almkerk. Aanvankelijk als veldspeler, maar op een gegeven moment belandde hij toevallig op doel. “In een wedstrijd raakte onze doelman geblesseerd en moest ik noodgedwongen het doel verdedigen. Dat beviel de trainer zo goed dat ik niet meer uit het doel mocht. Zo werd ik uiteindelijk een keeper.”

Tot het eerste elftal van Almkerk is hij nooit gekomen. “Ik heb vorig seizoen drie wedstrijden in het tweede elftal gekeept en ben twee keer gevraagd als reservekeeper bij het eerste”, aldus Van Anrooij, wiens vader vroeger keeper in de zaal is geweest bij een vriendengroep in Brakel.

Van Anrooij noemt zichzelf een meevoetballende keeper, die ver voor zijn doel gaat staan wanneer Dussense Boys in de aanval gaat. Verder vindt hij zichzelf sterk in één-op-één situaties. Hij wil nog beter worden in het timen van hoge ballen.

Van Anrooij is tevreden met Dian de Ronde als keeperstrainer. “Dat is een goede stok achter de deur voor mij.”

Leuke groep

Johnny van Anrooij heeft zich al aardig aangepast bij Dussense Boys. “Het is een leuke groep en ik kende al veel jongens die ook bij Almkerk kwamen kijken. Ja, het klikt heel goed en ik heb het goed naar mijn zin, honderd procent zeker.”

De start van Dussense Boys na de degradatie naar de vijfde klasse is matig, moet Van Anrooij bekennen. “Het loopt nog niet zo goed als tijdens de trainingen, waar het er wel goed uitziet.”

In de eerste wedstrijd tegen SCZ schoten de Dussenaren uit de startblokken met een 5-1 overwinning, maar in de tweede wedstrijd eindigde het in 3-3 tegen Teisterbanders en de derde wedstrijd tegen DSS’19 eindigde in 0-0. Tijdens de vierde wedstrijd tegen Wadenoijen speelde Dussense Boys onder de maat en verloor met 1-0. “Die gasten kregen slechts één kans en dat resulteerde in een doelpunt. Het was bovendien een knullige goal.”

Promotie

Desalniettemin klinken de plannen voor dit seizoen bij Dussense Boys ambitieus. “We willen meedoen voor promotie naar de vierde klasse, hetzij door het kampioenschap, hetzij via een periodetitel”, aldus Van Anrooij.

“Belangrijk is dat we in onszelf gaan geloven. We zullen elke wedstrijd 130 procent moeten geven met elf man. Als enkelen minder geven, zullen we het niet redden. Het sterkste punt bij Dussense Boys is de motivatie, ondanks dat we een heel jonge ploeg hebben.”

Nico van Es

Johnny van Anrooij

Leeftijd: 24 jaar

Woonplaats: Almkerk

Dagelijks leven: ZZP-er hovenier

Clubs: Almkerk, Dussense Boys