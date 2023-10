Tweelingbroers Daan en Luuk van der Leun maken indruk bij Almkerk: ‘We doen bijna altijd hetzelfde’

Sport











ALMKERK • Almkerk heeft een eeneiige tweeling binnen de gelederen. Het betreft de broers Daan en Luuk van der Leun. De tweeling waagde voor dit seizoen de overstap van de derdeklasser Meerkerk naar eersteklasser Almkerk.

De overstap van Meerkerk naar het twee klassen hoger spelende Almkerk is eigenlijk heel soepel verlopen. De tweeling uit Hoogblokland past zich snel aan. Bij Almkerk worden zij inmiddels als echte aanwinsten gezien. “Dat het tot nu toe goed gaat is wel duidelijk”, vertelt Daan van der Leun. “We hebben ons al snel in de basis gespeeld en kunnen ook belangrijk zijn voor de ploeg. Dus het is eigenlijk redelijk makkelijk gegaan, al had ik dat van tevoren niet helemaal zien aankomen.”

Het idee om het op een hoger niveau te gaan proberen borrelde vorig seizoen op bij de eeneiige tweeling. “Het kwam in ons op omdat we in ons laatste seizoen bij Meerkerk best wel goed bezig waren. We kregen het idee dat we hogerop ook wat konden bereiken en kregen de ambitie om verder te kijken dan Meerkerk. Om te kijken waar je plafond ligt, wil je graag hogerop, en als die kans komt moet je hem pakken”, stelt Luuk van der Leun.

Ze voelen zich al aardig thuis bij Almkerk. “We hebben echt een leuke ploeg en het was sowieso al makkelijk aanpassen. Je zit meer in Brabant, dus je wordt leuk ontvangen. Op zaterdag hebben we nog niet super veel wedstrijden gespeeld, maar je ziet elkaar ook een paar keer doordeweeks.”

De aanpak van trainer Vincent de Klerk spreekt ze ook wel aan. “Hij heeft een bijzondere kijk op voetbal, maar ik moet zeggen dat dat tot nu toe heel goed uitpakt”, vertelt Luuk lachend. “Ik begin fan te worden van zijn tactiek.”

Veel gelijkenissen

Uiterlijk lijkt de 21-jarige tweeling sprekend op elkaar. Zo erg zelfs dat het altijd voor verwarring zorgt. “Dat was vroeger nog meer, maar ik snap wel dat mensen ons steeds door elkaar halen”, grinnikt Luuk.

“Ik weet dat tegenstanders daar moeite mee hebben bij corners. Ze weten dan niet wie ze moeten dekken en in het team gaat het ook nog wel eens fout. Ze moeten in een splitsecond kijken wie er vrij staat, en dan heb je niet de tijd om te kijken wie het is. Dus daar gaat het ook sneller fout. In het begin was het wennen voor de rest van de ploeg, maar je merkt dat de anderen het nu beginnen te zien.”

Innerlijk en qua persoonlijkheid lijken Daan en Luuk sterk op elkaar en de onderlinge band is stevig. “We doen bijna altijd hetzelfde. We zaten bij elkaar in de klas en op de voetbal, we werken bij elkaar en zijn eigenlijk altijd bij elkaar. We zijn ook elkaars beste vrienden. Als we in de auto zitten naar ons werk, praten we ook over voetbal en allerlei andere zaken.”

Fysiek sterk

De fysiek sterke tweeling staat zeker hun mannetje bij Almkerk. Daan is de drijvende kracht op het middenveld en heeft ook scorend vermogen. In de beker scoorde hij al vier keer, en in de competitie heeft hij er ook al twee inliggen.

Tweelingbroer Luuk speelt in de achterste linie en profileert zich als rots in de branding. Daarnaast probeert hij zich nuttig te maken bij corners. Tegen koploper RBC liet hij zich gelden met de gelijkmaker, waardoor Almkerk nog een punt uit het vuur sleepte. “We stonden met 1-0 achter, maar in de 82e minuut kregen we een corner. Die kwam in mijn buurt en ik kopte hem binnen.”

Fanatiek zijn ze zeker ook. “Als we verliezen kan ik daar het weekend wel chagrijnig van zijn”, merkt Daan op. Zijn sterke punten zijn naast ‘het fysieke’ de fitheid en hij heeft een goed overzicht. In de eindpass wil hij nog wel beter worden. “Het gaat bij Almkerk allemaal een stuk sneller en een foute pass wordt vaak afgestraft. Ik baal gigantisch als ik iets verkeerd doe.” Achterin gaat broer Luuk een duel niet uit de weg. In de lucht is hij sterk, net als in het één-tegen-één duel.

Steun van het thuisfront

Aangezien Almkerk in een competitie zit met voornamelijk zondagsclubs moet de club vaak op zaterdagavond aan de bak. “Je zit daardoor de hele dag te wachten op die wedstrijd. Dat is soms wat irritant, maar op zich is het wel prima te doen. Eigenlijk hebben we er tot nu toe niet zoveel problemen mee”, aldus de tweeling, die ook kunnen rekenen op de steun van het thuisfront.

“Onze ouders zijn heel erg betrokken. Ze komen eigenlijk altijd kijken en als we haast hebben staat het eten klaar. Ze zorgen dat het allemaal goed geregeld is en dat wij onze hobby kunnen uitoefenen.”

Doelstelling

Over de start van Almkerk deze competitie heerst er tevredenheid bij de tweeling. “Het is lastig om een doelstelling te maken als je de clubs nog niet kent. We hebben nog te weinig gezien om het goed te kunnen beoordelen”, aldus de tweeling Van der Leun.

“Als we kijken naar de drie teams die we hebben gehad, durven we niet uit te spreken dat we bij de top vijf gaan eindigen. Maar ik zal ook niet zeggen dat we bij de ondersten gaan eindigen”, besluit Daan. “Het gaat lekker op dit moment. Bij koploper RBC hebben we een verdiend punt gehaald. Dat geeft ons goede hoop.”

Naam: Daan en Luuk van der Leun

Leeftijd: 21 jaar

Woonplaats: Hoogblokland

Dagelijks leven: Werkzaam in Lexmond bij Steenplaza

Clubs: Meerkerk, SteDoCo, Meerkerk, Almkerk