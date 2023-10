Olympische kwalificatie komt steeds dichterbij voor Raïsa Schoon

WERKENDAM • Beachvolleybalster Raïsa Schoon zette met haar partner Katja Stam een prestatie van wereldklasse neer tijdens het Wereldkampioenschap beachvolleybal. In het Mexicaanse Tlaxcala reikten zij tot de vijfde positie, een hele mooie prestatie in een ijzersterk deelnemersveld.

In de kwartfinale was de regerend wereldkampioen, het Braziliaanse team Eduarda Santas Lisboa (Duda) en Ana Patricia Silva Ramos te sterk voor de Nederlandse dames, die echter uitstekende zaken deden voor de wereldranglijst. Ook de Olympische kwalificatie van Raïsa en Katja komt hierdoor stevig in zicht, zeker ook na de bronzen medaille die het duo wist te behalen op het Elite 16 toernooi in Parijs, voorafgaand aan het wereldkampioenschap.