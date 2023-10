Nieuwe Kozakken Boys-trainer Edwin Grünholz: ‘We moeten minimaal 35 punten halen’

35 minuten geleden

Sport 106 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WERKENDAM • Kozakken Boys heeft slechts twee wedstrijden zonder hoofdtrainer gezeten. Na het ontslag van Scott Calderwood handelde het bestuur van de Werkendamse club snel en legde Edwin Grünholz vast tot de zomer van 2024. Afgelopen zaterdag stond hij voor het eerst langs de lijn tijdens het belangrijke duel met FC Lisse, dat winnend werd afgesloten.

Grünholz was de afgelopen vier jaar hoofdtrainer bij Quick Boys in Katwijk. Deze zomer vertrok hij daar na een succesvol seizoen met een zesde plaats op de ranglijst. Sindsdien was hij clubloos. “Dat was niet per se een bewuste keuze. Ik had geen interesse in de clubs die bij mij aanklopten”, vertelt hij.

Volksclub met rijke historie

Kozakken Boys blijkt echter wel een interessante club voor Grünholz te zijn, gezien het feit dat hij zich heeft verbonden aan de Werkendamse club.

“Kozakken Boys is een club met een rijke historie. Een echte volksclub met een leuke aanhang en businessclub. Dit zijn dingen die mij aantrekken. Daarnaast beviel de spelersgroep mij ook. Ik ken een aantal jongens al, wat handig is als je midden in het seizoen instapt.”

Zo werkte de trainer eerder samen met Mario Bilate en Jethro Mashart in zijn tijd bij NAC Breda.

Weinig tijd om voor te bereiden

Veel tijd om zich voor te bereiden op FC Lisse had Grünholz niet. De vrijdag voor het duel met HHC Hardenberg, van twee weken geleden, kwamen club en trainer tot overeenstemming en vorige week maandag stond de Hagenaar al op het trainingsveld met zijn selectie.

“Wat je normaal gesproken in een half jaar doet, moet nu in een paar dagen gebeuren. Daarom heb ik de afgelopen dagen veel gesproken met de staf en de spelers.”

Grünholz merkte tijdens de trainingen naar eigen zeggen een zeer bereidwillige groep op. “Als er een nieuwe trainer voor de groep staat, wil iedereen natuurlijk zijn kans grijpen.”

Hij verwacht een hoge trainingsintensiteit van zijn spelers. “Ik werk zelf hard, dus dat verwacht ik ook van hen.”

Jongerenwerk

Dat de Hagenaar inderdaad hard werkt staat buiten kijf. Vorig jaar voltooide hij naast zijn trainerschap bij Quick Boys de cursus coach betaald voetbal, inclusief stages bij Sparta, NAC, Club Brugge en RKC Waalwijk. Daarnaast behaalde hij zijn HBO-certificaat jongerenwerk. In het dagelijks leven begeleidt Grünholz namelijk jongeren die terugkeren in de maatschappij.

Moeilijk scoren

De Hagenaar had voor de wedstrijd tegen FC Lisse al een eerste indruk van de pijnpunten bij Kozakken Boys. “Defensief staat het team goed, maar aanvallend heeft de club de nodige problemen gehad.”

Daar is geen woord aan gelogen. Kozakken scoorde lastig dit seizoen: in zeven wedstrijden slechts vier keer. “Daar moet verandering in komen”, weet Grünholz. Zaterdag toonden de Werkendammers al verbetering; er werd met 2-0 gewonnen.

35 punten

De eerste doelstelling is simpelweg: wedstrijden winnen. “We moeten minimaal 35 punten halen uit 26 wedstrijden. Dat wordt een uitdaging, maar ik geloof dat het mogelijk is. We moeten ons richten op de toekomst en vanaf nu gaan leveren.”

Grünholz staat bekend als een trainer die zijn teams dominant en aanvallend laat spelen. Toch zal hij niet direct het hele elftal veranderen. “De spelers zijn gewend aan een andere speelwijze. We moeten een speelstijl vinden die bij de jongens past.”

Werken met deze groep

Hoewel Grünholz geen inspraak heeft gehad in het aantrekken van nieuwe spelers, is hij niet van plan om deze winter nieuwe spelers naar de club te halen.

“Ik heb de groep verteld dat ik hoop dat we samen het seizoen kunnen afmaken en Kozakken Boys in de tweede divisie kunnen houden. Wat mij betreft doen we dat met deze spelers, van begin tot eind.”