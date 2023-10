Dubbelslag voor Biesboschruiters tijdens selectie Herfstmeeting

REGIO • De Biesboschruiters gingen afgelopen weekend met maar liefst twee wisselbekers naar huis tijdens de Herfstmeeting van district Oost. Tijdens deze Herfstmeeting rijden per vereniging vier combinaties een dressuurproef. Vervolgens worden van de beste drie combinaties de gemiddelde score berekend. Het team met het hoogste gemiddelde wint.

Allereerst waren de BL-combinaties aan de beurt. Lis de Vries mocht met Chico Corando het spits afbijten en dit deden ze bijzonder goed. Ze scoorden 68,17 procent in de B. Vervolgens was Ilse de Wilde in de L1 met Omatoya aan de beurt. Ook zij reden een ijzersterke proef en behaalden 71,5 procent. Ze wisten hiermee zelfs de L1 rubriek te winnen.

Bibi Luijk en Giant Bloemendael wisten hun rubriek ook te winnen. Met een score van 71,17 procent stonden ze namelijk bovenaan in de L2. Tenslotte mocht Eva Schermers met Sophia in de ring verschijnen in de klasse L2. Ze scoorden een nette 61,17 procent. Met een gemiddelde score van 70,28 procent wisten deze vier dames de wisselbeker te winnen.

MZ-teams

In de middag gingen de MZ-teams met elkaar de strijd aan. Claudine Timmermans wist met Misteryguest gelijk een goede score neer te zetten van 71,67 procent in de M2 en een tweede prijs. Hierna was Morgan Walraven met Benecia in de Z2 aan de beurt. Zij behaalden een eerste prijs met maar liefst 72,57 procent.

Jos Hogendoorn en Lot’s of Pleasure werden vervolgens ook eerste met 70,43 procent in de Z2. Tenslotte sloot Fleur Timmermans met Jelly V in de Z1 af met een tweede plaats en 68,29 procent. En met een gemiddelde superscore van 71,56 procent was ook hier de wisselbeker voor de Biesboschruiters.

Finale

Beide teams mogen nu 29 oktober naar de finale van de Herfstmeeting regio Zuid-Holland in Delft.