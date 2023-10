BC Virtus trakteert Werkendams publiek met derde overwinning op rij

WERKENDAM • Na twee uitwedstrijden was afgelopen zaterdag eindelijk de eerste thuiswedstrijd voor Heren 1 van BC Virtus. Het Werkendamse publiek werd getrakteerd op een overwinning.

De tegenstander was Blauw-Wit uit Roosendaal, dat nog steeds op zoek was naar hun eerste overwinning van het seizoen. Virtus begon sterk met hun startende vijf, bestaande uit Bas van der Stelt, Ryan van Russel, Peter van der Stelt, Julian Schrijvers en Cas Vos. Dankzij drie driepunters van Bas van der Stelt in het eerste kwart namen de Werkendammers een voorsprong van 23-14 na de eerste tien minuten.

Sterke scores

Het tweede kwart liet ook momenten van sterk spel zien van de thuisploeg, vooral door enkele sterke scores van Julian Schrijvers. Hierdoor groeide de voorsprong zelfs tot twintig punten, 39-19. Blauw-Wit besloot een time-out te nemen bij deze stand, en dat bleek een slimme zet te zijn, want de bezoekers begonnen aan een comeback die de ruststand op 43-28 bracht.

Meer intensiteit

Na de rust leken de bezoekers frisser en energieker dan Virtus. Ze bleven in de wedstrijd door meer intensiteit te tonen. Ondanks enigszins stroef spel behielden de Werkendammers hun voorsprong en gingen ze het laatste kwart in met een score van 57-41. Dankzij scores van Jerome de Vries en Ton Visser in de laatste minuten verzekerde Virtus zich van de overwinning: 66-54.

De komende twee weken is er geen wedstrijd voor Virtus. Op zaterdag 28 oktober wordt de competitie hervat met een uitwedstrijd tegen Black Eagles in Rosmalen.