Spannende finale races voor Dussenaar Mika Schalken op NK Junior Racing

1 uur geleden

REGIO • Mika Schalken nam afgelopen weekend deel aan de finale races van het Nederlands Kampioenschap Junior Racing. Er stonden maar liefst vier races op het programma, met twee op zaterdag en twee op zondag, elk op een verschillende lay-out van het circuit.

De kwalificatie op zaterdag verliep redelijk goed voor de jonge motorrijder uit Dussen. Mika kwam steeds beter in zijn ritme, het gevoel was goed en de tijden werden steeds scherper. In de laatste ronde zette hij een sterke tijd neer, maar dat deden de andere rijders ook. Hierdoor moest hij vanaf de elfde positie starten.

Net buiten bereik

De start verliep goed, maar in de eerste bocht ontstond er een opstopping en verloor Mika enkele plaatsen. Na enkele rondes herstelde hij snel en vocht hij zich terug naar de elfde plaats. De tiende plek bleek net buiten bereik te zijn. De coureur achter Mika reed enkele snellere rondes, wat leidde tot een spannend gevecht tot aan de laatste ronde. Mika wist echter zijn positie vast te houden en eindigde als elfde.

Intens gevecht

In de tweede race kende Mika een iets mindere start, met opnieuw veel duw- en trekwerk in de eerste paar bochten. Mika kwam hier echter beter uit en kon direct doorstoten naar de achtste plaats. Het gevecht om posities was intens, met frequente positiewisselingen.

Mika wist slim te kiezen waar hij kon toeslaan, en in bocht vier ging hij voor zijn kans. Hij slaagde er echter niet in om voorbij te komen, en doordat hij langer moest doorremmen, verloor hij wat tijd. Hij wist het gat weer te dichten, maar kwam op de streep net tekort.

Op zondag volgden de kwalificaties op een andere lay-out van het circuit, wat voor Mika even wennen was. Omdat de coureurs dicht op elkaar zaten, was een snelle ronde noodzakelijk. De drukte op de baan en een klein foutje zorgden ervoor dat Mika teleurgesteld vanaf de dertiende positie moest starten.

Nieuwe lay-out

Tijdens de derde race had Mika moeite met de krappe bochten op de nieuwe lay-out, wat inhalen bemoeilijkte. Maar Mika gaf niet op en wist zich geleidelijk naar voren te werken, uiteindelijk eindigend op de tiende plaats.

Vechten als een leeuw

In de vierde race was Mika vastbesloten om zich bij het juiste groepje te voegen. Hoewel zijn start niet optimaal was, pakte hij enkele plaatsen in de eerste bocht. Er ontstond een intense strijd met vier andere coureurs, die pas in de laatste ronde werd beslist. Mika finishte als elfde na een spannende race waarin hij vocht als een leeuw.

Het seizoen is nu ten einde. Mika heeft zijn doelen ruimschoots behaald door regelmatig in de top tien te eindigen en punten te scoren. De focus verschuift nu naar 2024, waar Mika streeft naar een nog betere positie in het klassement.

Mika wil iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt voor hem om deel te nemen aan het NK Junior Racing en die hem heeft gesteund.