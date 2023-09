Voltena presenteert eredivisieteam voorafgaand aan laatste oefenwedstrijd

1 uur geleden

Sport 164 keer gelezen

WERKENDAM • Voltena presenteert op zaterdag 30 september haar eredivisieteam.

De dames zullen worden voorgesteld voorafgaand aan de laatste oefenwedstrijd voor het begin van de competitie. De tegenstander is Volley Haasrode Leuven, uitkomend in de Belgische Liga A. De wedstrijd begint om 19.00 uur, plaats van handeling is Sporthal De Crosser in Werkendam. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.