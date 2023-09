VMM Kraanverhuur sponsort clubkleding van Jeu de Boules Altena

1 uur geleden

Sport 188 keer gelezen

SLEEUWIJK • Jeu de Boules Altena heeft voor de competitie- en de toernooispelers fraaie clubkleding ontvangen van sponsor VMM Kraanverhuur. Het bedrijf verzorgt hijswerkzaamheden met mobiele kranen. VMM Kraanverhuur draagt de Petanquesport, en Jeu de Boules Altena in het bijzonder, een warm hart toe.

Jeu de Boules Altena is een gastvrije vereniging die ongeveer 75 leden heeft. Meerdere keren per week wordt aan de Griendweg in Sleeuwijk Jeu de Boules gespeeld. De meeste leden spelen recreatief. Een aantal kiest ervoor om daarnaast op zaterdagmiddag in competitieverband tegen andere verenigingen te spelen. Het gaat dan om een zomercompetitie en de Nationale Petanque competitie (NPC) die vanaf september tot en met april wordt gespeeld. De NPC ging afgelopen zaterdag van start