Kozakken Boys stelt trainer Scott Calderwood op non-actief

WERKENDAM • Kozakken Boys heeft trainer Scott Calderwood donderdagavond de wacht aangezegd.

Calderwood was in Werkendam aan zijn tweede jaar bezig, nadat hij zich vorig seizoen met zijn formatie op het nippertje wist te redden in de tweede divisie.

Ook nu verloopt het seizoen tot nu toe zeer teleurstellend in Werkendam: Kozakken Bos heeft pas één punt uit vijf wedstrijden en ligt al uit het bekertoernooi.

‘Het vele puntverlies is de oorzaak van dit besluit. Het bestuur heeft geen vertrouwen meer in een verdere samenwerking’, stelt het Kozakken Boys-bestuur in een tweeregelige verklaring.