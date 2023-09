Fris SKV toont karakter in eerste thuiswedstrijd

53 minuten geleden

Sport 165 keer gelezen

SLEEUWIJK • De eerste thuiswedstrijd van de Sleeuwijkse korfballers werd afgelopen zaterdag gespeeld. Volledig in het nieuw gestoken door Freshlink BV, de nieuwe hoofdsponsor van SKV, werd de strijd aangegaan met Triade uit Groot-Ammers.

In de nieuwe klasse-indeling van de bond, met vier ploegen in de poule, is Triade de titelkandidaat. Triade is een geduchte tegenstander met veel seniorenervaring in het team. Dit in tegenstelling tot de thuisploeg, waar in de selectie nog maar vier namen uit het vorige seizoen meespelen. De overige acht spelers kwamen over uit de junioren. Het is dus een frisse selectie, die de komende maanden moet investeren om aan te sluiten bij het seniorenkorfbal.

SKV begon fel aan de wedstrijd en legde Triade het vuur aan de schenen. Vooral verdedigend, met de nieuwe tactiek, hadden de gasten de grootste moeite om tot scoren te komen. SKV oefende veel druk uit op de tegenstander, zodat er maar korte aanvallen gespeeld konden worden. Zelf had SKV ook moeite om tot scoren te komen. Het duurde tot de twaalfde minuut voordat Triade de score opende. SKV deed er alles aan om te scoren, en vlak voor de rust lukte dit dankzij Rens Koek. In de tussentijd had Triade slechts vier keer de korf gevonden, waardoor er 1-4 op het scorebord stond.

Dit was een respectabele achterstand tegen deze tegenstander. Na de rust was SKV nog steeds strijdlustig. Ze vochten voor elke bal. Triade was enigszins gefrustreerd, omdat ze een gemakkelijke middag hadden verwacht, maar nu moeite hadden om doelpunten te maken. Wel was duidelijk dat ze sterker waren en de overwinning naar Groot-Ammers zou gaan. Na de 1-6 van Triade volgde een mooi doelpunt van aanvoerder Robin Duijzer. Deze stand bleef nog zeker vijftien minuten op het scorebord staan, omdat beide ploegen moeite hadden met scoren. Coach Drost wisselde Josh Kruikemeijer voor Mike Noorloos, zodat er wat meer aanvallende druk kwam van SKV. De jonge Noorloos bracht meteen gevaar en doelgerichtheid. Bij 2-7 kon Rens Koek, mede dankzij een mooie pass van Vera Schoen, een aanval afronden. In de laatste tien minuten waren beide ploegen vermoeid door het mooie weer. Kruikemeijer kwam in de verdediging steeds in plaats van Sem Slagmolen. Verder werd de vermoeide Marijke de Bruijn vervangen door Annemarie Scherff.

De eindstand werd 4-9, wat aangaf dat doelpunten schaars waren deze wedstrijd. Volgende week mag SKV naar Ten Donck in Ridderkerk om daar de progressie ook in doelpunten om te zetten.