Mayke van Wouwen-Koek uit Almkerk opnieuw tweede op NK Sterkste Vrouw

1 uur geleden

Sport 175 keer gelezen

EARNEWÂLD • Mayke van Wouwen-Koek uit Almkerk is in het Friese Earnewâld net als vorig jaar tweede geworden op het NK Sterkste Vrouw.

Vooraf gaf de Almkerkse in een interview met deze krant nog aan dat ze, ondanks de podiumplek van vorig jaar, zeker niet uitging van een podiumplek in 2023. “De concurrentie is sterk en hoewel ik natuurlijk voor het podium ga, doe ik vooral mee voor de ervaring. Er zitten een aantal pittige onderdelen tussen en het ene onderdeel ligt me nu eenmaal beter dan het andere”, zei ze voorafgaand aan het NK.

In een mail laat ze weten ‘supertrots’ te zijn op haar tweede plaats.