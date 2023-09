Mika Schalken in actie tijdens spannende races in Veldhoven

VELDHOVEN • De races van de Molenaar NSF100 cup voor het NK waren afgelopen zaterdag in Veldhoven. Hier verscheen ook de Dussense Mika Schalken aan de start.

Het weer was goed en aan de warme kant. Vrijdag waren er al vrije trainingen en werd er gewerkt aan de voorbereidingen van de wedstrijden. De kwalificaties gingen niet direct lekker voor Mika, maar na een aantal ronden werd er een goed ritme gevonden. Met een nieuwe persoonlijk snelste ronde kwam Mika naar de negende plaats in dit sterke veld.

Ook nu zaten ze weer met een paar rijders dicht bij elkaar en het beloofde spannend te worden. De start van de eerste race was goed en gelijk zat Mika in het groepje dat om de achtste plaats streed. De druk zat er goed op en bij het inhalen van een achterblijver was Mika het brutaalst en kwam hierdoor naar de kop van het groepje. Het werd een strijd tot aan de finish en de laatste ronde werd meerdere keren gewisseld van positie. In de laatste bocht probeerde Mika terug te komen, maar er was te weinig ruimte en hij kwam als negende over de finish. Hij baalde erg, maar de wedstrijd was wel echt goed en nadat de adrenaline gezakt was, realiseerde hij zich dit ook wel.

In de tweede race kwam Mika slecht weg en hij kwam de eerste rondes niet helemaal lekker door. Hij was met zijn negende plaats gebrand op plek acht, maar hij werd ingehaald en zakte terug naar plaats tien. Er ontstond wederom een heftig gevecht door de kemphanen en met een weer een nieuwe snelste persoonlijke ronde kwam hij terug naar de negende positie. In de laatste ronde werd er weer gewisseld, maar nu sloot hij hem in zijn voordeel af.

Er is veel progressie geboekt de laatste races en dat nemen we mee naar het laatste raceweekend op 7 en 8 oktober in Assen. Hier worden zowel ‘s zaterdags als ‘s zondags twee kwalificaties en twee wedstrijden gereden.