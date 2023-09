Veel persoonlijke records bij eerste Driekamp Z.V.D.O.’74

ANDEL • Afgelopen weekend vond in Aqua Altena de eerste zwemwedstrijd van het seizoen plaats. Samen met Bijtelskil uit Sleeuwijk en de Vennen uit Dongen zwom Z.V.D.O.’74 de eerste Driekamp-wedstrijd. Aan deze wedstrijd deden de jeugdzwemmers, selectiezwemmers én masterzwemmers mee.

De jongste kinderen mochten het spits afbijten. Chloë Treffers, Rodin Schouten, Aron Stuij en Jordan Hoppener zwommen allen hun eerste wedstrijd ooit. Dit deden ze allemaal erg goed. In dezelfde leeftijd wist Friso Tankens zijn beste tijd op de 25 meter vrije slag met vier seconden te verbeteren. Bij de meisjes geboren in 2014/2015 waren er veel tijdsverbeteringen. De grootste tijdsverbeteringen kwamen op naam van Puk Kamphuis, Kaylana Bareille en Rhodé Schouten. Zij verbeterden hun tijd op de 50 meter schoolslag met wel acht seconden. Ook waren er mooie tijden en tijdsverbeteringen voor Aniek Tankens, Lize Wiersma, Vienne Hannink en Thara de Fijter.

Eva Straver, Christina van Hemert en Elynn den Dekker verbeterden ook hun beste tijd. Dit resulteerde in een gouden, zilveren en bronzen medaille. Ook de jongens in deze leeftijd lieten mooie tijden zien. Hierbij was er zilver voor Aaron van Giessen en brons voor Joris de Fijter. Voor de minioren 5 en 6 stond de 50 meter rugcrawl en 50 meter vrije slag op het programma. Elianne Tankens, Eva van Leeuwen, Esmee Oudshoorn en Kyran Verbeek lieten zien dat ze dit goed hadden geoefend en zetten mooie tijden neer. Hierbij kregen Elianne en Kyran het zilver omgehangen. Op dezelfde afstand wist Sebastian Jannichsen zijn tijd te verbeteren met maar liefst dertien seconden.

De oudste jeugdzwemmers zwommen ook de 50 meter vrije slag. Het goud was er voor Merel Verkade na een mooi persoonlijk record. Ook Benthe Versteeg wist haar tijd net te verbeteren. Olivia Jannichsen en Tessa Verbeek wisten zeven en negen seconden van hun beste tijd af te zwemmen. De jongens volgden het voorbeeld van de meiden. Mooie tijden werden er gezwommen door Stan Dammers, Roan van Dijk en Roan Schouten. Roan Schouten wist de grootste tijdsverbetering van de hele middag op zijn naam te schrijven. Op de 100 meter schoolslag zwom hij namelijk een persoonlijk record van 21 seconden.

Ook bij de selectie- en masterzwemmers heerste er tevredenheid. Luuk van Dalen zwom voor de eerste keer ooit de 200 meter schoolslag. Hij zette daarbij een mooie tijd neer. Ook Pim Loef, Teunita Tankens en Michiel van der Stelt zwommen mooie tijden op deze afstand. Sanne van Lith, Maud Vervoorn en Martin Westerlaken vervolgden deze trend op de 100 meter wisselslag. Marith de Fijter, André de Bruijn en Jeffrey van der Mooren keken tevreden terug op hun 50 meter vrije slag. De afsluitende estafettes leverden mooie beelden op. Onder luide aanmoediging van de jonge kinderen zwommen de masters de 4x50m schoolslag estafette. Wim Crielaard en Dennis van Beek werden hier speciaal voor ingevlogen. Zij lieten zien dat ze zeker nog niet onderdoen voor de jongere zwemmers.