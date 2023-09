Voltena Dames 1 speelt opwarmwedstrijd in Leuven

LEUVEN • Team Voltena Dames 1, volleyballend op het hoogste niveau in Nederland in de eredivisie, warmde het afgelopen weekend op in aanloop naar het nieuwe seizoen. Onder tropische omstandigheden werd in Leuven in België gespeeld tegen Volley Haasrode Leuven, en tegen Somas Activia uit St. Anthonis, komend seizoen tegenstander in de eredivisie.

Dat de meiden de hele zomer buiten trainen, en ook als beachvolleybalsters hoge ogen gooien, bleek tijdens de oefenwedstrijden. Conditioneel sterk, en bestand tegen de hitte, werden met goed volleybal beide wedstrijden gewonnen.

De komende weken oefent Team Voltena Dames 1 nog in Sliedrecht en in Tilburg, waarna op 30 september in sporthal De Crosser de laatste oefenwedstrijd plaatsvindt, en ook de teampresentatie. Op 8 oktober begint dan de competitie met een uitwedstrijd in Zwolle.