Raïsa Schoon en Katja Stam gekroond tot ‘Queens of the Court’

29 minuten geleden

ROTTERDAM • Afgelopen weekend werd er een bijzondere variant van het beachvolleybal gespeeld in Rotterdam. In een tijdelijk stadion streden teams om de titel Queen of the Court. Bij deze spelwijze spelen er meer teams tegen elkaar, en vallen er telkens wat teams af, net zolang tot er één team de winnaar is.

In een deelnemersveld met nationale en internationale toppers wist beachvolleybalster Raïsa Schoon uit Werkendam, samen met haar partner Katja Stam, iedere ronde te overleven. Ze werden uiteindelijk gekroond tot ‘Queens of the Court’.

De volgende belangrijke toernooien voor het team Schoon-Stam, en dan weer het échte Olympische beachvolleybal, komen eraan. Op het hoogste niveau is er eerst een Elite 16 toernooi in Parijs, een toernooi dat ze vorig jaar op hun naam schreven. Daarna is het Wereldkampioenschap in Mexico.