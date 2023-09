Mayke van Wouwen-Koek doet mee aan het NK Sterkste Vrouw: ‘Zuster met een hobby’

34 minuten geleden

Sport 105 keer gelezen

ALMKERK/ASPEREN • Na de coronasluiting van de sportscholen - ze sportte in die tijd vooral bij vrienden - ontdekte Mayke van Wouwen-Koek (39) op het buitenterrein van Crossfit Asperen de diverse strongman-onderdelen. Nu staat ze aan de vooravond van het NK Sterkste Vrouw dat op 17 september in het Friese Earnewâld wordt gehouden. Toch blijft de revalidatieverpleegkundige uit Almkerk er nuchter onder. “Ik ben gewoon een zuster met een hobby”, lacht Mayke.

“Crossfit doe ik nog steeds hoor”, vervolgt ze. “Dat is mijn basis en dit is een beetje een uit de hand gelopen hobby. “Wat ik het fijne vind aan crossfit, is dat alle lichaamsdelen aan bod komen. Sommige sporters zijn enkel gefocust op hun rug en schouders. Maar ondertussen zijn ze niet fit. De benen en de heupen vergeten ze. En dan doen ze een keer squats en hebben ze bergen spierpijn.”

Dat betekent overigens niet dat Mayke zelf nooit meer spierpijn heeft. “Als ik vorige week iets kon, dan wil ik er deze week net een tandje bij. Dus nog een keer extra met die zandzak op en neer of wat kilo’s erbij. Ik zoek steeds weer die grens op.”

Begon als een grap

Het is niet de eerste keer dat Mayke meedoet aan het NK Sterkste Vrouw. Vorig jaar werd ze tweede en hierdoor plaatste ze zich automatisch voor de finale in 2023. “Het begon als een grap. Ik train hier altijd met de sterkere mannen en dat geeft me steeds weer de prikkel om hetzelfde te kunnen of misschien zelfs iets meer.”

Vrouw blijven

Haar duimen heeft Mayke ingetapet. “Ik was met weightlifting bezig en dan heb ik meer grip. Maar het is ook ter bescherming. Ik gebruik ook wel voetbalsokken waar ik de teentjes afknip als bescherming voor mijn onderarmen. Het is zonde om tijdens trainingen mijn huid te beschadigen. Ik wil ook gewoon een vrouw blijven.”

Geen gelopen race

Ondanks haar prestaties vorig jaar is het voor Mayke absoluut geen gelopen race. “De concurrentie is sterk en hoewel ik natuurlijk voor het podium ga, doe ik vooral mee voor de ervaring. Er zitten een aantal pittige onderdelen tussen en het ene onderdeel ligt me nu eenmaal beter dan het andere.”

Vrachtwagen

Tijdens haar trainingen besteedt ze aandacht aan alle verschillende strongman-onderdelen en dus niet alleen aan de onderdelen die op het NK aan bod komen. “Die onderdelen maakten ze pas recent bekend. Ik had toen net een vrachtwagen geregeld om die voort te trekken, maar toen bleek dat onderdeel er niet in te zitten. Ik heb toen in de groepsapp van de Crossfit gevraagd wie er eens een vrachtwagen wilde trekken. Iedereen heeft het geprobeerd. We hebben toen met elkaar een hartstikke toffe ochtend gehad.”

Mayke van Wouwen-Koek

Mayke startte op haar dertigste met sporten om lekkerder in haar vel te komen. In 2018 ontdekte ze crossfit en wat ze hierin vooral waardeert ten opzichte van regulier fitness, of ‘spiegelsporten’ zoals ze het noemt, is dat alle lichaamsdelen tijdens een work-out aan de orde komen. Mayke woont met haar man en drie kinderen in Almkerk. Ze traint vijf keer in de week, waarvan drie keer bij Crossfit Asperen.