Biesboschruiter Ilse de Wilde wint met pony Li Lou het Dutch Pony Championship

38 minuten geleden

IJSSELMUIDEN • In IJsselmuiden werd op zaterdag 9 september de grote finale van het Dutch Pony Championship gehouden. Biesboschruiter Ilse de Wilde reed met haar pony Li Lou mee in de finale en de combinatie behaalde de hoogste eer bij de zesjarige dressuurpony’s.

Het Dutch Pony Championship is een competitie voor jonge talentvolle Nederlandse dressuur- en springpony’s. De selectiewedstrijden vonden plaats in verschillende regio’s van het land en hier konden punten behaald worden voor de grote finale. Een combinatie moest aan minimaal twee selectiewedstrijden deelnemen om in aanmerking te komen voor een finaleplek. Li Lou en Ilse wonnen de selecties in De Mortel en in Houten. Uiteindelijk werden de zestien beste combinaties van alle selectiewedstrijden uitgenodigd voor de grote finale in IJsselmuiden op zaterdag 9 september.

Op de finale van het Dutch Pony Championship in IJsselmuiden ging de hoogste eer bij de zesjarige dressuurpony’s naar Heitholms Li Lou (v. FS Mr. Right) met Ilse de Wilde. Heitholms Li Lou werd door de jury geprezen om haar geweldige draf, haar zeer correctie stap en galop. Daarnaast valt het prachtige model van de pony op en stelde Ilse haar heel fijn voor.

Voor amazone Ilse de Wilde, die in 2021 met haar pony Falco succesvol deelnam aan het EK in Polen, een mooie overwinning. Pas vier maanden geleden kreeg ze de valkmerrie te rijden onder deskundige begeleiding van Mara de Vries.

Ilse zal Li Lou de komende maanden uit gaan brengen op Z2 niveau.