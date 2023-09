ACKC speelt spannende eerste competitiewedstrijd tegen Animo

10 minuten geleden

Sport 74 keer gelezen

ALMKERK • Na twee oefenwedstrijden en een vierkamp is daar dan nu eindelijk de eerste competitiewedstrijd in de overgangsklasse. Op het sportpark in Almkerk spelen ACKC en Animo om de punten.

Het is bloedheet op het sportpark in Almkerk: 30° C. De zon staat recht op het veld en er staat geen zuchtje wind. Gelukkig kunnen de meeste supporters in de schaduw staan of zitten. Het team bestaat uit bekende, maar ook een paar onbekende gezichten. Emiel is een poos weggeweest, maar weer terug gekeerd bij ACKC. Dan zijn er twee hele nieuwe gezichten: Thijs en Imar. Beide heren hebben bij Vriendenschaar gekorfbald, maar spelen nu in het groen-wit bij ACKC.

In het begin van de eerste helft zijn de ploegen elkaar aan het uitvinden en gaat het spel heen en weer. De armen van de tegenstanders uit Geldermalsen zijn lang, daar moet iedereen even aan wennen. De ploegen zijn zeker aan elkaar gewaagd. Dat is goed te zien aan de ruststand: 8-6. Animo is gewend om rond de dertig doelpunten per wedstrijd te maken, dus dat belooft wat voor de tweede helft.

Tot de stand van 13-13 kan ACKC Animo goed bij benen. Helaas trekt de Almkerkse ploeg aan het einde van de wedstrijd toch aan het kortste eind en wordt er verloren met een stand van 14-17. Een hele knappe prestatie en een mooie wedstrijd om naar te kijken.

De doelpunten voor ACKC werden gemaakt door: Sven van der Ham (4x), Imar van der Priem (3x), Emile van der Ham (3x), Sabine Meerman (1x), Ingrid Dekkers (1x), Thijs de Groot (1x) en Amber de Ruijter (1x). ACKC speelt de volgende wedstrijd op 16 september om 15.30 uur in Woudenberg.