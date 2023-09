Wereldtop aan de start bij GP van Almkerk

ALMKERK • De 17e editie, jaargang 20 van de GP van Almkerk vindt plaats op zaterdag 16 september. Dit jaar maakt de organisatie met gepaste trots bekend dat er ook werkelijke GP-rijders aan de start verschijnen.

De motorsportliefhebbers onder ons weten waarschijnlijk wel dat we vlakbij huis een zeer getalenteerde meid van 16 jaar oud hebben, die afgelopen seizoen mee heeft gedaan in het WK voor dames (het WMX). Haar naam is Lotte van Drunen. Lotte is afgelopen jaar Europees Kampioen geworden en ze werd derde in de stand om het WK. Ze heeft meerdere wedstrijden in het WK gewonnen en in Arnhem heeft ze zelfs met grote voorsprong de dagoverwinning weten te pakken.

Nog een naam die we tegenkomen in de GP-wereld is Micha-Boy de Waal. Hij neemt regelmatig deel aan GP’s. We zijn blij en trots om deze toppers zaterdag aan de start te hebben. Er rijden ook meerdere rijders uit het NK mee, waaronder Kjeld Stuurman, die op dit moment de leiding neemt in de tussenstand van het NK motorcross. Uiteraard rijden er, zoals elk jaar, ook nu weer plaatselijke helden mee, zoals Stefan Vogel, Rick Verduyn en Erwin Zwart.

Gratis entree

Vanaf 2003 heeft de organisatie een entree gevraagd aan de bezoekers, maar door de gulle giften dit jaar van de vele trouwe sponsoren, heeft de organisatie besloten dit jaar geen entree te heffen. Wel zal er zoals voorgaande jaren ook weer een bedrag naar een goed doel gaan. Dit jaar is het goede doel: Schuldhulpmaatje.

Holeshot Award

De baan wordt dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, andersom gereden. Dit om het voor de rijders aantrekkelijk en spannend te houden en er komt een zandsectie in voor het spectaculaire aspect. Ook nieuw dit jaar is de Holeshot Award. De rijder die met de start als eerste door de bocht komt, wint de Holeshot Award en een bon van Brasserie De Laegt in Almkerk. Voor de kleinere rijders is er een Holeshot Award en een heuse crossteam Almkerk-pet te winnen. Voor de Regiorijders is de Edwin Straver-bokaal te winnen.

Aan de kinderen is ook weer gedacht. In plaats van een springkussen is er dit jaar gekozen voor een grote hoop zand, waar de kinderen in kunnen spelen met de speelgoed dat door de organisatie is geregeld. En ook dit jaar is KTM Nederland weer van de partij en kunnen kinderen van 6 en 7 jaar opstappen op een echte crossmotor. Voor kleding en helm wordt gezorgd.



De rijders die mee willen rijden kunnen zich inschrijven op de app van Moto Inside. De trainingen beginnen om 9.30 uur en de wedstrijden rond de klok van 12.00 uur.