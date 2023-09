Voltena oefent in aanloop naar start competitie

WERKENDAM • Eredivisionist Team Voltena Dames 1 speelt op 8 oktober haar eerste competitiewedstrijd. In aanloop naar de competitiestart worden er meerdere oefenwedstrijden gespeeld.

Twee keer zijn de dames te bewonderen in hun eigen sporthal De Crosser in Werkendam. Op zaterdag 2 september is voormalig landskampioen Sliedrecht Sport Dames 1 de tegenstander. Op zaterdag 30 september is het Belgische Volley Haasrode Leuven te gast. Op deze dag is ook de teampresentatie.

Beide wedstrijden starten om 19.00 uur, iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.