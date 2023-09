Lars de Kooter wint twee bokalen in het Belgische Heindonk

HEINDONK • Op de roeibaan van het Sport Vlaanderen Watersportcentrum ‘Hazewinkel’ werd voor de 38e keer een openwaterwedstrijd georganiseerd. Daarnaast werden op dezelfde locatie ook de Belgische Kampioenschappen gehouden. Lars de Kooter kwam namens de Biesboschzwemmers op twee onderdelen aan de start en hij ging naar huis met twee bokalen.

De eerste afstand was de 3000m schoolslag en hierop moest Lars genoegen nemen met de tweede plaats. De eerste kilometer kon hij de winnaar goed volgen, maar hierna moest hij zich tevreden stellen met de tweede plaats. De eindtijd van Lars was niet slecht.

Na de middag stonden de korte nummers op het programma en deze telden niet mee voor de Belgische Kampioenschappen. Op de 1000 meter schoolslag had Lars deze keer tegenstand. De eerste 500 meter zwom hij samen met een Belgische leeftijdsgenoot naar het keerpunt. Op de tweede helft van de race nam deze jongen het initiatief, maar op ongeveer 100 meter van de finish verhoogde Lars zijn tempo en zwom hij onbedreigd naar de winst.

Het komende weekend gaat het Nederlandse circuit weer verder met twee wedstrijden in Zeeland. De ene wedstrijd is in Wilhelminadorp en een dag later komen de zwemmers samen in Oost-Souburg. Naast Lars komen ook Ingmar Visser en Kirsten van der Steen één of beide dagen aan de start.