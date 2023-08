Petro van Helden kroont zich tot clubkampioen van TTV Rally

WIJK EN AALBURG • Bij TTV Rally vonden afgelopen zaterdag de jaarlijkse clubkampioenschappen plaats, zowel voor senioren als junioren. Tijdens dit toernooi gingen de leden van Rally de strijd aan voor de titel en de felbegeerde wisselbeker.

Na een middag vol wedstrijden, kruisfinales en ten slotte de finale, werd Petro van Helden uitgeroepen tot clubkampioen van 2023 bij TTV Rally na een spannende wedstrijd tegen Stefan Kant. Bij de jeugd ging de strijd tussen William en Jonathan, waarbij Jonathan de meeste punten behaalde en zichzelf tot jeugdkampioen van 2023 kroonde.

Na afloop organiseerde TTV Rally een gezellige afsluiting voor alle leden, familie en vrienden, waarna iedereen tevreden naar huis ging na een geslaagde middag.

Uitnodiging

‘Als je interesse hebt om ook eens een balletje te slaan, ben je van harte welkom op de woensdagavonden in de sportzaal aan de Tulpstraat in Wijk en Aalburg’, nodigt de vereniging uit. De jeugd is welkom vanaf 18.30 uur en volwassenen kunnen vanaf 20.30 uur vrijblijvend langskomen.