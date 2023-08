Sergio Hughes (Kozakken Boys) opgeroepen voor Sint Maarten

1 uur geleden

Sport 119 keer gelezen

WERKENDAM • Kozakken Boys heeft een international: Sergio Hughes is opgeroepen voor de nationale ploeg van Sint Maarten.

Met de equipe van bondscoach Piet de Jong maakt Hughes zich klaar voor de eerste twee duels in een nieuw seizoen van de CONCACAF Nations League. In de B-league neemt Sint Maarten het daarin op tegen Saint Lucia, Guadeloupe en Saint Kitts and Nevis.

Voor Sint Maarten is de uitdaging die voor de deur staat een heel bijzondere. De ploeg, die de laatste tijd steeds sterker is geworden, debuteert namelijk in de B-league. Tijdens de vorige CONCACAF Nations League won de voetbaltrots van het Caribische eiland Sint Maarten met grote cijfers van onder meer Bonaire en Turks- en Caicoseilanden. Gerwin Lake, voetballer van SV Poortugaal, was goed voor liefst acht goals en werd daarmee algeheel topscorer van de CONCACAF Nations League, editie 2022/2023.

De nationale ploeg van Sint Maarten bestaat voor een groot deel uit voetballers die actief zijn in de hogere Nederlandse amateurdivisies, al zijn ook profs als Chovanie Amatkarijo (NK Istra 1961, Kroatië) en Ilounga Pata (TOP Oss) opgenomen in de selectie van De Jong. Sint Maarten begint de nieuwe Nations League-competitie met een thuiswedstrijd tegen Saint Lucia. Dat duel, dat wordt gespeeld op Curaçao, begint op donderdag 7 september om 18.00 uur plaatselijke tijd. Enkele dagen later, op maandag 10 september, staat voor Sint Maarten de uitwedstrijd tegen Guadeloupe op het programma. Die wedstrijd begint om 15.30 uur plaatselijke tijd. In Nederland is het zes uur later dan in Curaçao en Guadeloupe.