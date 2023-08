Biesboschzwemmers bereiden zich voor op open water wedstrijd in de Biesbosch

54 minuten geleden

Sport 89 keer gelezen

REGIO • Bij de ijsbaan in Heerjansdam werd een open water wedstrijd georganiseerd. Na een periode van geen wedstrijden was het afwachten hoe het met de vorm bij iedereen zou zijn. De Biesboschzwemmers waren met een elf personen aanwezig. Met één gouden, twee zilveren en vier bronzen plaatsen werden er mooie resultaten behaald en ging men tevreden naar huis.

Lars de Kooter kwam twee keer aan de start en op beide onderdelen wist hij in de prijzen te zwemmen. Op de kilometer schoolslag was hij beste en op de zelfde afstand maar dan de vrije slag behaalde hij een derde plaats. Op de schoolslag werden nog meer resultaten geboekt. Ingmar Visser en Sanne van de Pol behaalde allebei een tweede plaats op de kilometer schoolslag bij de masters en Mandy Swart zwom achter Sanne naar het brons. Annette en Paul Wijnja behaalden de laatste twee medailles. Zij wisten op de 1000 meter vrije slag bij de masters allebei naar de derde plaats te zwemmen.

Eerste deelname

Sabrina Boekhout, Kirsten van der Steen en Wouter van der Stelt eindigden in de top tien op de kilometer vrije slag in hun categorie, maar helaas niet bij de beste drie.

Bert van den Oven en Nico en Mandy Swart zwommen voor de eerste keer een open water wedstrijd en dit deden ze om mee te kunnen doen aan de Nederlandse Kampioenschappen die op 8 en 9 september gehouden worden bij het Biesbosch MuseumEiland.

Triathlon

Een dag na de open water wedstrijd werd er een triathlon georganiseerd en hierop kwam Robin Iking aan de start. Robin wist de kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen af te leggen in twee uur twee minuten en een handvol seconden en eindigde op de vijfde plaats bij de heren. Hij was hier zeer tevreden mee. Een week eerder in Deil had Robin voor dezelfde afstand een minuut langer nodig gehad en eindigde hij als zevende bij heren tot 40 jaar.

Biesbosch Open Water Race

Komend weekend komt Lars in België aan de start en in het eerste weekend van september wordt er in Zeeland door enkele zwemmers gezwommen en dan eindigt het open water seizoen met de Nederlandse Kampioenschappen en Biesbosch Open Water Race bij het Biesbosch MuseumEiland.

Naast de wedstrijd onderdelen is het ook mogelijk om mee te doen aan de Biesbosch Challenges. Er kan gekozen worden uit 1000, 2000 of 5000 meter voor zwemmers vanaf 12 jaar. Voor de jongere zwemmers kan er 250 of 500 meter gezwommen worden. Meer informatie op https://bowr.nl.