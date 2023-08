Bibi Luijk uit Werkendam haalt bronzen medaille op Nederlandse Kampioenschappen

REGIO • Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo heeft de 13-jarige Bibi Luijk uit Werkendam met haar paard Blue Forest Papillon een bronzen medaille gewonnen in de klasse L1-C.

Bibi wist met de vijfjarige Blue Forest Papillon een mooie proef neer te zetten, wat resulteerde in een podiumplaats met een bronzen medaille. Ze had zich afgelopen juli gekwalificeerd voor het NK op de regiokampioenschappen in Zuid-Holland met haar twee pony’s.

Met de eveneens vijfjarige Giant Bloemendael, die Bibi deelt met Sylvia van den Broek, mocht ze deelnemen in de klasse L1/DE. Ze reden een goede proef die resulteerde in een vijftiende plaats, waar ze erg blij mee zijn.

Dagelijks trainen

De jonge, ambitieuze amazone begon al op vijfjarige leeftijd met paardrijden op de Selevia Hoeve in Werkendam, dat tevens de thuisbasis is van haar pony’s. Bibi traint daar dagelijks onder begeleiding van Sylvia van den Broek, die ook de eigenaresse is van Blue Forest Papillon.

Sylvia helpt Bibi met de trainingen en het management rondom de pony’s. Ook tijdens alle wedstrijden is zij aanwezig om Bibi en de pony’s te ondersteunen om de beste resultaten te behalen.

Gouden randje

Bibi en Sylvia zijn niet alleen succesvol in wedstrijden, maar ze zijn ook bedreven in het zadelmak maken en opleiden van pony’s. Dit hebben ze ook gedaan met Blue Forest Papillon en Giant Bloemendael. Daarom zijn de resultaten op het Nederlands Kampioenschap een bekroning op hun harde werk, en de bronzen medaille heeft voor hen een gouden randje.