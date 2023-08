• Bart Stoutjesdijk was afgelopen weekend nog in Dortmund.

Fotograaf Bart Stoutjesdijk (20) ontwikkelt zich razendsnel en droomt al van Champions League-finale

1 uur geleden

Sport 164 keer gelezen

SLEEUWIJK • In de nacht van zondag op maandag betrad Bart Stoutjesdijk pas om 01.30 uur zijn huis, na een relatief lange reis vanuit Dortmund. Hier was hij namens persbureau ANP als fotograaf aanwezig bij de oefenwedstrijd tussen Borussia Dortmund en Ajax. In slechts twee jaar tijd heeft de inwoner van Sleeuwijk bewezen een zeer getalenteerde sportfotograaf te zijn.

Hoewel Bart door omstandigheden op jonge leeftijd moest stoppen met voetballen, bleef hij wel betrokken bij zijn voetbalteam. “Ik besloot een website en Facebook-pagina te maken en daar foto’s te plaatsen van ons team. Dit werden er steeds meer. Op een gegeven moment kwam de vraag of ik weer wilde gaan voetballen. Inmiddels vond ik het fotograferen echter veel leuker en ben ik dat blijven doen.”

Huisfotograaf NAC als mentor

Fientje Bax uit Wijk en Aalburg speelde vervolgens een belangrijke rol in het verder opbouwen van een carrière als sportfotograaf. Zij gaf Bart de kans om foto’s te maken bij lokale sportwedstrijden. Tijdens een bezoek aan NAC kwam hij in contact met Maurice van Steen, de huisfotograaf van de club uit Breda.

“Maurice heeft 47 landen bezocht en meer dan 1700 voetbalwedstrijden vastgelegd. Hij is echt een gevestigde naam in de wereld van de voetbalfotografie.”

Maurice leerde Bart de kneepjes van het vak. “Ik ben zowel Maurice als Fientje dankbaar voor hun hulp. Dankzij hen heb ik nu al kunnen bereiken waar ik altijd van gedroomd heb.”

Vuurdoop

Als fotograaf voor het ANP bezoekt de pas 20-jarige Bart inmiddels voetbalwedstrijden in binnen- en buitenland en staat hij met zijn camera langs het veld slechts enkele meters verwijderd van topspelers als Kevin de Bruyne, Ilkay Gündogan en Xavi Simons. De Sleeuwijker begon echter, net als ieder ander, onderaan de ladder met fotograferen bij regionale clubs zoals Sleeuwijk, Woudrichem en Almkerk.

“Met hulp van Maurice en door te kijken naar anderen kreeg ik het fotograferen steeds beter onder de knie”, vertelt hij. Na verloop van tijd kreeg Bart daardoor de kans om voor het ANP te gaan werken. “In het begin bewerkte ik enkel foto’s van andere fotografen. Maar op een gegeven moment werd mij ook gevraagd om foto’s te maken tijdens een wedstrijd.”

Deze vuurdoop kan hij zich nog goed herinneren. “Dat was bij RKC Waalwijk tegen Go Ahead Eagles.”

Champions League-droom

Sindsdien is zijn carrière als fotograaf als een raket omhoog geschoten. “Ik ben goed op weg”, zegt hij bescheiden. Met publicaties op de voorpagina van het gerenommeerde sportblad L’Équipe (Frankrijk) en in Estosport (Mexico), Volkskrant, NRC Sport, Telegraaf en Algemeen Dagblad bewijst Bart dat hij veel in zijn mars heeft. Dan zijn de vele online publicaties van zijn foto’s en in tv-programma’s nog niet eens benoemd.

Toch is hij nog niet verzadigd. “Mijn grootste droom is om foto’s te maken tijdens de finale van het WK of de Champions League”, zegt Bart met glinsterende ogen. “Dat lijkt me echt geweldig. Maar laten we beginnen met een poulewedstrijd op één van deze toernooien.”

Inspelen op actualiteit

In het dagelijks leven studeert Bart ‘Creative Business’, een hbo-opleiding, in Rotterdam. Dankzij zijn bloeiende carrière als sportfotograaf staat het niet vast of hij ook daadwerkelijk iets met zijn opleiding zal doen.

“Ik ga in ieder geval voor het diploma. De opleiding kan me wel helpen om bepaalde vaardigheden verder te ontwikkelen. Zo leer ik bijvoorbeeld om creatieve perspectieven te bedenken voor mijn foto’s. Tijdens het fotograferen probeer ik altijd in te spelen op actuele gebeurtenissen”, doelt hij bijvoorbeeld op transferperikelen rond spelers.

Verder let Bart tijdens het fotograferen op emoties bij spelers en probeert hij ook acties vast te leggen. “Bij voetbal horen doelpunten, dus het kunnen vastleggen van doelpunten is voor mij erg bepalend voor het succes van een productie. Het frustreert me als ik een doelpunt misloop.”

Niet over rozen

Het leven van sportfotografen gaat echter niet over rozen. Langs het veld krijgt ook de Sleeuwijker bij tijd en wijle het nodige te verduren. “Supporters gooien soms bier over je heen, er suist weleens een nitraat langs je oren en soms vliegt er zelfs een stoeltje naar je hoofd. Gelukkig weet ik inmiddels welke delen van bepaalde stadions berucht zijn voor bierprojectielen. Daar houd ik rekening mee wanneer ik mijn plekje uitkies”, zegt hij lachend.

Lokaal ook actief

Hoewel Bart tegenwoordig in verschillende grote stadions komt om te fotograferen, is hij VV Sleeuwijk nog niet vergeten. Indien mogelijk staat hij trouw iedere zaterdag langs het veld om de prestaties van zijn club vast te leggen. Daarnaast beheert hij de sociale mediakanalen van de voetbalclub en stelt hij samen met de redactie elk seizoen het clubblad samen.

Ook voert hij regelmatig fotoklussen uit voor lokale bedrijven en scholen, zoals De Schans in Sleeuwijk, en levert hij foto’s aan Het Kontakt - Altena. “Ik vind het leuk om ook lokale gebeurtenissen vast te leggen”, vertelt de Sleeuwijker. “Dit zorgt voor variatie en stelt me in staat om verschillende dingen te doen en zien. De balans tussen sportfotografie en andere opdrachten houdt het interessant.”

Trots

Het is niet meer dan terecht dat Bart, ondanks zijn grote bescheidenheid, ook trots is op wat hij nu al heeft bereikt. “Vergeleken met mijn leeftijdsgenoten heb ik al best wat mogen zien en doen. Ik ben pas twintig jaar en ben in twee jaar tijd van Sportpark De Roef naar bijvoorbeeld het Signal Iduna Park en Gelsenkirchen gegaan.”

Tegelijkertijd ziet hij nog ruimte voor verdere ontwikkeling. “Daarvoor moet ik nog veel meer foto’s maken en ook meer topwedstrijden bezoeken. Die kansen moet je echter krijgen en dan met beide handen aangrijpen”, klinkt het vastberaden.

In september staat er voor Bart weer een mooi duel op het programma: Duitsland – Japan. Dit keer in de Volkswagen Arena, het stadion van VfL Wolfsburg.

Naam: Bart Stoutjesdijk

Geboren: 14-01-2003, Gorinchem

Woonplaats: Sleeuwijk

School: Creative Business, Inholland Rotterdam

Mooiste wedstrijd als fotograaf: Duitsland - Colombia