Voetbalteams uit de regio strijden weer om de Altena Cup

37 minuten geleden

ALTENA • De Altena Cup staat voor de deur en zal plaatsvinden op 22 en 26 augustus. Het toernooi brengt de heren 1 voetbalteams uit de gemeente Altena samen in een competitie die op verschillende locaties wordt gespeeld.

De Altena Cup biedt de heren 1 teams van voetbalclubs in de gemeente Altena de kans om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen en te strijden om de prijzen.

Het toernooi wordt gehouden op verschillende locaties. Op 22 augustus wordt er gespeeld bij Sparta’30, GRC 14 en Achilles Veen. Zaterdag 26 augustus zal VV Sleeuwijk gastheer zijn.

Het bestuur van de Altena Cup is blij om de betrokkenheid van de sponsoren te benadrukken. ‘Hun steun is van onschatbare waarde bij het mogelijk maken van het evenement. We zijn erg dankbaar voor hun bijdrage en kijken ernaar uit om samen een leuk en sportief toernooi van te maken’, laat men weten.

Het bestuur nodigt iedereen uit om de Altena Cup bij te wonen om de teams aan te moedigen op de verschillende locaties. Het gehele programma is te vinden via: www.tournify.nl/live/altenacup2023heren.