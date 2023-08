Kozakken Boys-trainer Scott Calderwood: ‘Willen hoger eindigen dan vorig jaar’

WERKENDAM • Het was kantje boord afgelopen seizoen voor Kozakken Boys, dat het tweededivisieschap maar net wist veilig te stellen. Voor het nieuwe seizoen ziet het er mogelijk rooskleuriger uit, al wacht de manschappen van trainer Scott Calderwood een pittige start van de competitie.

De aanloop naar het nieuwe seizoen leverde bij Kozakken Boys verontwaardigde gezichten op. Twee nieuwelingen, de één om de aanval te versterken en de andere om verdedigend stabieler te worden, hebben op het laatste moment hun komst naar Werkendam afgezegd. Het ging om Bo van Essen en Guido van Rijn van TEC. De eerste koos voor Spakenburg en de tweede besloot om bij TEC in Tiel te blijven.

Geen woorden voor

De 45-jarige trainer Scott Calderwood heeft er een mening over. “Het was heel vervelend. Die twee jongens ken ik persoonlijk heel goed. Dan is het des te zuurder dat je in april denkt je selectie rond te hebben en een dag voor de overschrijvingstermijn wordt geconfronteerd met een speler (Van Essen, red.) die gewoon wordt weggekocht door Spakenburg. Dan heb ik daar eigenlijk geen woorden voor. Verder wil ik er geen woorden aan vuilmaken. Het enige dat ik wel wil zeggen is dat als clubs zo met elkaar willen omgaan, de toekomst er niet goed uit ziet.”

“Dat de speler (Van Rijn, red.) die met hem mee zou rijden vervolgens ook liever bij TEC bleef, is zuur. Verder is het simpel: ik wil alleen maar spelers die heel graag voor Kozakken Boys spelen. Als een speler om wat voor reden dan ook besluit niet te willen komen, mag hij van mij wegblijven.”

Anticiperen

Nadat de verontwaardiging bezonken was, anticipeerde Kozakken Boys daadkrachtig op het incident dat de voorbereiding compleet in de war stuurde. Kozakken Boys wist in no-time toch nog tot een gedegen selectie te komen met het aantrekken van Lorenzo Pique, die overkwam van TOP Oss. Daarna volgden nog de ervaren spits Mario Bilate (ADO Den Haag), middenvelder Dico Jap Tjong (FC Eindhoven) en verdediger Jethro Mashart (NAC).

“Het is zoals het is”, stelt Calderwood. “Wij gaan proberen zo goed mogelijk voor de dag te komen.”

Credits

De pluim gaat daarbij uit naar technisch directeur Johan van der Werff, die er keihard voor gewerkt heeft. “Het heeft ongelooflijk veel werk en energie gekost. Ik moet daarvoor de credits aan hem geven, want hij overlegt alles met mij en ik word overal in betrokken. Ik vind het geweldig hoeveel energie hij erin heeft gestoken om toch een selectie samen te stellen die competitief is.”

De selectie is daarmee zo goed als op orde met twintig spelers en twee keepers. Daarbij moet aangetekend worden dat Bart Spierings en Ugur Altintas door blessures zeker tot de winterstop niet inzetbaar zijn.

Gemengde gevoelens

Kozakken Boys had het het afgelopen seizoen zwaar in de tweede divisie, die dit jaar Betnation Divisie zal heten. De verwachtingen waren hooggespannen, maar de Werkendammers slaagden er maar niet in om zich bij de bovenste zes te voegen en zich vroegtijdig veilig te spelen. Met name de laatste vijf wedstrijden was de pijp leeg en werd het nog kantje boord.

“Ons zo snel mogelijk handhaven was onze doelstelling. Dat leek vijf wedstrijden voor het einde te lukken. We hebben het ons alleen ontzettend moeilijk gemaakt in die laatste wedstrijden. Dat had zeker ook oorzaken. We hadden te weinig spelers beschikbaar vanwege blessures. De selectie werd smaller en smaller. Verder waren er een aantal momenten in het seizoen met scheidsrechters en grensrechters, die niet in ons voordeel waren. Persoonlijk denk ik dat wij meer hadden verdiend. Enerzijds ben ik er trots op dat we erin zijn gebleven. Anderzijds zijn er gemengde gevoelens. Als we drie punten meer hadden gehad, hadden we bij de top acht gestaan. Maar uiteindelijk sta je daar waar je hoort.”

People manager

De in Doetinchem woonachtige Scott Calderwood profileert zich sterk als een people manager in Werkendam en prijst zich gelukkig bij een club als Kozakken Boys te kunnen werken. “Ik probeer iedereen in zijn kracht te laten spelen en iedereen kan zichzelf zijn. De spelers mogen fouten maken, alleen liefst zo min mogelijk natuurlijk. Verder ben ik een trainer die de spelers in hun waarde laat,” aldus Calderwood.

“Ik heb bij veel clubs mogen werken, maar ik heb al meerdere keren gezegd dat Kozakken Boys een geweldige club is met een geweldige supportersschare. Als trainer is dat het mooiste wat er is. De laatste seizoenen hebben we de status niet helemaal waargemaakt om een topclub te zijn, maar ik denk dat Kozakken Boys op alle fronten nog steeds bij de top zes op amateurniveau in Nederland hoort.”

Nieuwe seizoen

Over het nieuwe seizoen blaast Scott Calderwood, begrijpelijk door de perikelen, niet te hoog van de toren. “Of we op tijd klaar zijn voor de competitie moet nog blijken. Het is niet een kwestie van op tijd klaar zijn. Wij moeten wel op tijd klaar zijn. In deze competitie mag je geen excuses hebben. Je moet er gewoon staan. Verder moeten we proberen de bestaande teamspirit te behouden en ervoor zorgen dat de supporters zich kunnen vinden in het dna van de club. Dat is in mijn optiek altijd honderd procent geven, hard werken en zorgen dat je de duels wint. Van hieruit moet je zorgen dat je wedstrijden wint en goed voetbal speelt. Ik hoop dat we hoger eindigen dan het afgelopen seizoen.”

Competitiestart

Kozakken Boys wacht een pittige start van de competitie. Dat begint al met de eerste tegenstander Rijnsburgse Boys. De volgende tegenstanders Kon. HFC, AFC en Katwijk zijn ook niet voor de poes.

Het is Calderwood om het even. “Het afgelopen seizoen hebben we ze op het eind gehad. Toen waren ze ons niet gunstig gezind, maar je moet al die wedstrijden toch tegen elkaar spelen. Of je ze op het eind krijgt of in het begin maakt me eigenlijk niet veel uit. We moeten er gewoon staan. Als je dat in de tweede divisie doet, kan je heel hoog eindigen. Doe je dat niet, kan het nog weleens een heel lastig seizoen worden.”

Nico van Es