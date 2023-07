Kozakken Boys haalt ervaren spits Mario Bilate in huis: komt over van ADO Den Haag

WERKENDAM • Kozakken Boys heeft zich versterkt met de ervaren spits Mario Bilate. De 32-jarige voetballer komt per direct over van ADO Den Haag en heeft een contract getekend voor twee seizoenen bij de club uit Werkendam.

Met een lange carrière achter de rug begon Mario Bilate zijn voetbalavontuur bij Xerxes, waarna hij een korte periode bij de jeugd van Sparta doorbracht voordat hij terugkeerde naar de senioren van Xerxes DZB. De spits heeft daarna voor verschillende clubs gespeeld, waaronder Sparta, Dundee United FC, FC Den Bosch, FC Emmen, RKC Waalwijk, NAC Breda, en ADO Den Haag.

Opvallend is dat Sportpark De Zwaaier geen onbekend terrein is voor Bilate. Zijn laatste wedstrijd in het amateurvoetbal vond plaats met Xerxes toen ze in dezelfde competitie speelden als Kozakken Boys. Bovendien heeft hij eerder twee keer tegen Kozakken Boys gespeeld tijdens zijn periode bij RKC en ook afgelopen seizoen trof hij de club in het shirt van ADO Den Haag in een bekerwedstrijd.

Een interessant detail is dat Mario Bilate en voormalig Kozakken Boys-trainer Danny Buijs samen hebben gespeeld bij Sparta. Toen Buijs trainer was, heeft hij destijds geprobeerd om Bilate naar Kozakken Boys te halen. Bilate heeft toen echter besloten om nog niet te stoppen met het profvoetbal. Desalniettemin heeft hij tijdens die periode wel een goede indruk gekregen van de club.

Naast zijn passie voor voetbal is Mario Bilate ook bezig met zijn toekomst buiten het veld. Hij volgt momenteel een HBO-opleiding in Business & Innovation. Bovendien neemt hij ook de rol van voetbaltrainer op zich voor het team van zijn zoontje bij CWO Vlaardingen O9.