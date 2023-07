Jongste jeugd neemt deel aan NK KBSS beachvolleybal

REGIO • Afgelopen weekend vond het officiële Nederlands Kampioenschap KBSS beachvolleybal plaats in samenwerking met de Nevobo. Het jeugd NK werd gehouden op het strand bij Hoek van Holland.

Het KBSS (Kadijk Beachvolleybal Start Systeem) biedt een complete leerlijn, van geen ervaring tot aan Olympisch niveau, waardoor beachvolleybal toegankelijk wordt voor ieder kind.

Ontdekkingstocht

Beachvolleybal is een uitdagende sport die beweging en balbeheersing vereist, vooral op jonge leeftijd. Met het KBSS krijgen kinderen de kans om te spelen en te ontdekken waar ze goed in zijn, in spannende wedstrijdjes die gelijk opgaan. De methode biedt veel uitdaging, leermomenten en spelplezier, ongeacht de individuele kwaliteiten.

Tijdens het evenement was het genieten van de jonge kinderen die als teams van twee op hun eigen manier bezig waren met het spelletje. De kinderen kregen ook de verantwoordelijkheid om zelf te fluiten en te tellen, waardoor ze op jonge leeftijd al met deze aspecten van de sport in aanraking komen. Eén van de deelnemende meisjes gaf aan dat ze dit zo leuk vindt dat ze later scheidsrechter wil worden.

Certificaat

Het was een mooie en warme dag met veel wedstrijden en lange rally’s. Alle deelnemers ontvingen na afloop een certificaat van deelname en een goody bag met onder andere een officieel topje of hemdje van Raïsa Schoon (wereldtopper en ambassadeur voor KBSS), en een sambabal/fluit om te juichen en te fluiten voor deze mooie sport.