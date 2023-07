Wind deert Biesboschzwemmers niet: zes keer een podiumplaats

REGIO • In Noord-Holland vonden het afgelopen weekend twee open water wedstrijden plaats. Op de Bosbaan in Amstelveen werd voor de 53e keer een wedstrijd georganiseerd en daar kwamen Lars de Kooter en Ingmar Visser namens de Biesboschzwemmers aan de start. Deze twee zwemmers namen samen met Kirsten van der Steen deel aan de elfde open water wedstrijd in de Gaasperplas in Amsterdam. De oogst was zes keer een podiumplaats en dit ondanks dat er beide dagen veel wind stond.

Lars startte vijf keer waarvan twee keer op de Bosbaan. Op de Bosbaan zwom Lars de 2000 en 1000 meter schoolslag en op de eerste afstand moest hij een stevige strijd leveren om de winst te pakken in zijn categorie. Na ongeveer 1000 meter werd Lars bijgehaald en in de laatste 100 meter kon hij dankzij een sterke sprint de winst opeisen. Later op de 1000 meter ging het een stuk makkelijker getuige het verschil op de finish van ruim een halve minuut.

Gaasperplas

Op de Gaasperplas begon Lars met de 500 meter schoolslag en hierop zwom hij makkelijk naar de winst. Voor aanvang van de 2 kilometer schoolslag was er enige spanning vanwege het navigeren. Op de Gaasperplas was namelijk niet een baan uitgezet, maar moest een parcours gezwommen worden. Achteraf was de spanning niet nodig, want Lars zwom een goede en winnende race. Vrij snel na de 2000 meter ‘school’ zwom Lars nog de 1500m vrije slag en doordat hij al de nodige meters gezwommen had kon hij niet bij de beste drie eindigen, maar met de vierde plaats was hij ook tevreden.

Tweemaal op podium

Ingmar weet op de schoolslag bij de masters heren 40+ meestal in de prijzen te zwemmen en dat deed hij ook dit weekend. Zowel op de Bosbaan als in de Gaasperplas eindigde Ingmar op het podium. Op de Bosbaan moest Ingmar genoegen nemen met de derde plaats, maar in Amsterdam mocht hij een zilveren medaille ophalen.

In Amsterdam kwam Ingmar ook nog aan de start van de 2000 meter schoolslag en hierop werd hij vierde bij de senioren. Op beide wedstrijden zwom Ingmar ook nog vrije slag, maar hier is de tegenstand te groot voor Ingmar om in de prijzen te eindigen.

Debuut

Kirsten debuteerde voor de Biesboschzwemmers op een open water wedstrijd, maar heeft in het verleden voor andere verenigingen deelgenomen aan open water wedstrijden.

In de Gaasperplas zwom Kirsten de 1500m vrije slag en eindigde ze als vierde in haar categorie. Ze verbaasde zich erover dat er nu meer masters dan senioren startten, in het verleden was dit andersom.

Medio augustus weer wedstrijden

De komende weken staan er geen wedstrijden op de agenda. Medio augustus gaat het open water seizoen weer verder met wedstrijden in Sint-Niklaas (BEL) en dichterbij huis in Heerjansdam. De afsluiting van het seizoen zal zijn op 8 en 9 september bij het Biesbosch MuseumEiland met de Nederlandse Kampioenschappen en Biesbosch Open Water Race.