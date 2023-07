Raïsa Schoon en Katja Stam behalen goud in Eredivisie beachvolleybal

REGIO • In de omgeving van Utrecht vond afgelopen weekend een druk beachvolleybalweekend plaats. Hier lieten de lagere divisies hun talenten lieten zien, terwijl tegelijkertijd ook de top van het Nederlandse beachvolleybal, de Eredivisie, in actie kwam.

Het werd een succesvol weekend waar ook veel speelsters, trainend op de Copakadijk in Werkendam, in actie kwamen.

In de tweede divisie was er een mooie eerste plek voor het team Christa de Haan-Annerieke Nederveen. In de topdivisie was er een bronzen medaille voor het team Senna van den Berg-Jill Weeda.

In de Eredivisie miste het team Jill de Groot-Anique Tavenier net het brons, maar behaalden wel een knappe vierde plaats. Goud was er in de Eredivisie voor het team Raïsa Schoon-Katja Stam, die deze kans aangrepen om zich tussen vele internationale toernooien door te laten zien aan het Nederlands publiek.

Vanaf nu bereiden de teams zich voor op het Nederlands Kampioenschap beachvolleybal, dat in het weekend van 28, 29 en 30 juli wordt gespeeld op het strand van Scheveningen.