Ronald Lacroes versterkt trainersstaf Voltena: ‘Grote meerwaarde voor volleybal in Altena’

20 minuten geleden

Sport 67 keer gelezen

WERKENDAM • Ronald Lacroes komt de trainersstaf van Voltena versterken, dat maakt de volleybalclub bekend. Hij zal komend seizoen trainingen gaan verzorgen voor dames 2 (tweede divisie) en daarnaast voor spelers in de opleidingslijn.

Ook hebben Voltena en Lacroes, als drijvende kracht en inspirator achter de bekende Be Better Training volleybalschool, de intentie uitgesproken mogelijkheden te onderzoeken naar de uitbreiding van deze volleybalschool in West-Brabant.

Lacroes is een zeer ervaren opleidingstrainer. “Zijn kernwaarden, passie voor de sport, creativiteit en loyaliteit sluiten naadloos aan bij de waarden en visie waar Voltena voor staat. Zijn kennis, inzet en aanwezigheid betekenen een grote meerwaarde voor het volleybal in Altena, en ook de regio daarbuiten”, laat Voltena weten.