Devin van der Wiel is stap dichter bij ultieme droom: TDT-Unibet krijgt Pro Continentale status

14 minuten geleden

SLEEUWIJK • TDT-Unibet, het team waar Devin van der Wiel uit Sleeuwijk mede-eigenaar van is, krijgt vanaf het komende seizoen een Pro Continentale status. Hiermee maakt het team kans op deelname aan grote ronden, waaronder de Tour de France.

Vier jaar geleden startten Devin van der Wiel, samen met Bas Tietema en Josse Wester met het YouTube-kanaal ‘Tour de Tietema’. In januari van dit jaar resulteerde dit in het oprichten van het wielerteam TDT-Unibet. Op dit moment is het team nog actief op het tweede en derde niveau binnen het professionele wielrennen.

Dankzij de Pro Continental-licentie kan TDT-Unibet in theorie volgend jaar al meedoen aan grote ronden als Ronde van Vlaanderen, Giro d’Italia, Amstel Gold Race, Parijs-Roubaix en zelfs de Tour de France. Hiervoor is de ploeg afhankelijk van een uitnodiging (wildcard) van de wedstrijdorganisatoren. TDT-Unibet is nu de derde Nederlandse internationale ploeg.