BS Altena prolongeert landskampioenschap, Jenner Koek kroont zich tot topscorer

1 uur geleden

Sport 118 keer gelezen

ALTENA • BS Altena heeft zich afgelopen zondag opnieuw gekroond tot kampioen van de eredivisie en prolongeert daarmee het landskampioenschap. Het team leverde met Jenner Koek ook de topscorer.

Op het strand van Vlissingen vond de laatste competitiewedstrijd en de finale plaats waarin de spelers uit Altena het opnamen tegen Beach Soccer Zeeland, een team afkomstig uit Terneuzen. Door doelpunten van Andor van Andel, Toine van der Pijl en Jenner Koek behaalde het team een 3-2 overwinning, wat hen de halve finale tegen BS Scheveningen opleverde.

Veel doelpunten

De halve finale werd een intense wedstrijd met veel doelpunten. BS Altena wist uiteindelijk met een krappe 7-6 overwinning aan het langste eind te trekken. Jenner Koek, Toon van Drunen en Andor van Andel waren tweemaal succesvol in het scoren, terwijl Janno Swart eenmaal het net wist te vinden. Dankzij deze overwinning verdiende BS Altena een plaats in de finale, waarin ze opnieuw de strijd aangingen met Beach Soccer Zeeland.

Terechte kampioen

In de finale liet BS Altena zien waarom ze de terechte kampioenen zijn. Met een overtuigende 6-1 overwinning gaven ze hun tegenstander geen kans. Jenner Koek was in uitstekende vorm en wist een hattrick te scoren, waarmee hij zijn totaal op 16 doelpunten in acht wedstrijden bracht en de titel van topscorer van de eredivisie veroverde.