Biesboschzwemmers ‘scoren’ in binnen- en buitenland

31 minuten geleden

REGIO • In zowel het binnen- als het buitenland hebben de Biesboschzwemmers mooie prestaties getoond. In Tampere, Finland hebben Paul en Annette Wijnja deelgenomen aan de Europese Masters Games 2023. Lars de Kooter zwom in Anna Paulowna en Geel in het open water en werd in de kop van Noord-Holland vergezeld door Ingmar Visser en in Geel door Nadine Scheeve.

Trio goud voor Annette Wijnja

De Europese Masters Games is een evenement voor sporters vanaf ongeveer 25 jaar. Naast het zwemmen waren er nog ruim 20 sporten waaraan deelgenomen kon worden. Paul en Annette Wijnja namen uiteraard deel aan de het zwemmen en met drie gouden medailles, vier clubrecords en zeven beste seizoentijden konden ze hun reis door Finland vervolgen. Annette wist op de 100 en 200 schoolslag en de 100 vrije slag naar het goud te zwemmen en op de 50 en 100 vrije slag verbeterde ze haar eigen clubrecords. Daarnaast wist ze op de 200 rugslag, 100 en 200 schoolslag, 50 en 100 vrije slag haar beste tijden van dit seizoen te zwemmen. Paul had meer tegenstand en wist niet bij de beste drie te eindigen, maar op de 100 vlinderslag en 400 vrije slag was hij met een vierde plaats er dichtbij. Op de 50 en 100 vlinderslag verbeterde Paul zijn eigen clubrecords en zwom hij ook zijn beste seizoentijden.

Drie keer winst voor Visser en De Kooter

Voor de 44e keer werd in de Jachthaven van Anna Paulowna een open water wedstrijd georganiseerd. Ingmar visser en Lars de Kooter startten allebei op de 1000 en 3000m schoolslag en met drie keer winst en een tweede plaats was het een succesvolle reis. Lars was heel tevreden met zijn tijden en tikte op beide afstanden met groot verschil als eerste aan. Ingmar zwom naar het goud bij de masters op de kilometer schoolslag en op de 3 kilometer was hij tweede bij de senioren en derde overall achter onder andere Lars.

Handdoek voor De Kooter

In een kanaal in Geel organiseerde men voor de 20e keer een wedstrijd en dit was al enkele jaren geleden door een mindere waterkwaliteit en het COVID-19 virus. Lars zwom voor het eerst een 5000 meter vrije slag en na één uur en 17 minuten en vier seconden tikte hij aan en kwam hij tevreden het water uit. De hele race had hij een goed tempo kunnen houden. Nadine Scheeve zwom drie kilometer en was ruim binnen het uur weer uit het water. Zowel Lars als Nadine eindigde als zevende. Na de middag werd het spannend vanwege het opgegeven onweer, maar toch kon Lars nog een kilometer schoolslag zwemmen. Als enige deelnemer was al bekend dat hij met de winst, een handdoek, naar huis zou gaan. Lars merkte wel dat hij een 5 kilometer had gezwommen en dus zat een hele snelle tijd er niet meer in. Nadine kon helaas haar kilometer vrije slag niet zwemmen omdat het begon te onweren.

Het komende weekend zijn er open water wedstrijden in Amstelveen (Bosbaan) en Amsterdam (Gaasperplas) en ook daar zullen de Biesboschzwemmers aanwezig zijn. Daarna duurt het even voordat er weer een wedstrijd op de planning staat.