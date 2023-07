Bibi Luijk laat zien wat ze in huis heeft en wordt regiokampioen dressuur

REGIO • Ondanks de stortbuien die regelmatig het evenement teisterden, hebben de ruiters en amazones van de Biesboschruiters tijdens de regiokampioenschappen dressuur voor pony’s in Heerjansdam zich niet uit het veld laten slaan.

Bibi Luijk en haar pony Blue Forest Papillon lieten zien wat ze in huis hebben, wat resulteerde in de regiotitel in de L1 (categorie C) dressuur. Daarnaast behaalde Bibi met haar andere pony, Giant Bloemendael, een vierde plaats in dezelfde categorie (DE). Deze resultaten geven Bibi de kans om zowel met Blue Forest Papillon, als met Giant Bloemendael deel te nemen aan de prestigieuze Hippiade (Nederlands Kampioenschap) in Ermelo.

Nog een medaille

Claire van Delden en haar pony Argos, ook lid van de Biesboschruiters, leverden eveneens een knappe prestatie. Ze wonnen de bronzen medaille in de M1 (categorie DE) dressuur. Claire heeft nu de eer om met Argos deel te nemen aan de Hippiade in Ermelo