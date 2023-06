Lars de Kooter toont sprint kwaliteiten tijdens Nederlandse Kampioenschappen Sprint 2023

REGIO • In Zwemcentrum Rotterdam heeft Lars de Kooter namens de Biesboschzwemmers deelgenomen aan de Nederlandse Kampioenschappen Sprint 2023.

Een dag eerder maakte De Kooter deel uit van een kleine groep zwemmers die meedeed in Giessenburg aan de strijd om de Doetse Kom Bokaal. Deze wedstrijd werd door De Linge PCG georganiseerd en van de elf teams wisten de vijftien zwemmers beslag te leggen op de vijfde plaats in het eindklassement.

Medailles voor Vink en De Kooter

De vijftien zwemmers in Giessenburg wist elf persoonlijke records en vier medailles te veroveren. De jongste deelneemster, Ise Vink, was op de 50 school- en vrije slag de beste. Ze zwom gelijk met jongens die een jaar ouder waren, maar toch wist ze er enkele achter zich te houden. Lars zwom op de 100 schoolslag naar de winst met een ruime voorsprong en was heel tevreden met zijn race die sneller was als een week eerder. Later op de 50 vlinderslag haalde hij ruim een seconde van zijn persoonlijk record en werd hij tweede.

Voor het eerst in 50 meter bad

Mirthe Bults, Jesse Drewes, Anne en Rens Lisman, Thomas Verschoor en Anieke aan de Wiel wisten één of twee persoonlijke records te zwemmen. Shanya Muilenburg, Michael Verschoor, Ilse en Wessel van Wijk zwommen hun afstanden voor het eerst in een 50 meter bad en in sommige gevallen waren ze sneller dan hun tijden uit het 25 meter bad. Erik Drewes, Amy de Kooter en Jansje de Ridder wisten zich niet te verbeteren, maar waren in sommige gevallen maar nipt langzamer dan hun beste tijden.

De Kooter sprint naar top tijd

Tijdens de NK Sprint kwam Lars aan de start van de 50 schoolslag en op dit nummer wist hij een dik persoonlijk record te zwemmen. Lars eindigde in de middenmoot, maar was met een persoonlijk record van bijna een seconde verbetering heel tevreden. Ondanks zijn goede resultaten ziet De Kooter zich niet als sprinter.

Jaargang finales

Over een week komt Femke van den Oven aan de start van de Jaargang Finales in Dordrecht. Hier strijden de 24 beste zwemmers per nummer om de prijzen. In hetzelfde weekend zijn er ook weer open water wedstrijden en deze keer worden deze in Zeeland gehouden.