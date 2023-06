• Mika Schalken (nummer 46) in actie in Veldhoven.

Mika Schalken (10) uit Dussen levert knappe prestatie op circuit in Veldhoven

29 minuten geleden

REGIO • In Veldhoven vond afgelopen weekend het NK junioren plaats op het circuit de Landsard, waar de vijfde en zesde wedstrijd van het seizoen werden verreden. Mika Schalken (10 jaar oud) uit Dussen wist een knappe prestatie te leveren.

Het weekend begon op vrijdag met een trainingsdag, waarbij alle coureurs de kans grepen om zich voor te bereiden. Het was even wennen voor de deelnemers, aangezien er niet vaak op dit circuit wordt gereden en de baan wat gladder was dan andere circuits. Desondanks verbeterde Mika zich gedurende de trainingssessies en kwam de snelheid er goed in op zijn Honda NSF100.

Spannende kwalificatie

Op zaterdagochtend vonden de kwalificaties plaats, die bijzonder spannend waren en waarin hard gestreden werd. Helaas lukte het Mika niet om zijn tijd te verbeteren vanwege drukker verkeer op de baan. Hij eindigde op de twaalfde plaats na Q1, maar tussen de achtste en twaalfde plaats zat slechts een halve seconde verschil. In Q2 gingen de tijden nog verder omlaag, maar de groep tussen de achtste en twaalfde plaats bleef binnen een halve seconde. Uiteindelijk mocht Mika als elfde starten aan de wedstrijden.

Mika houdt hoofd koel

Met veel vertrouwen betrad Mika het circuit voor de eerste race. Na een goede start lag hij op de zevende plaats, maar na een duel zakte hij in de vierde ronde een plekje terug. De groep van vijf coureurs was zeer aan elkaar gewaagd en er werd vaak van positie gewisseld. Mika wist echter koel te blijven in de hitte en stuurde zijn Honda naar een achtste plaats over de finish. Een knappe prestatie in dit sterke veld.

Minder soepele start

Bij de start van de tweede race verliep het iets minder soepel voor Mika, waardoor hij als elfde door de eerste ronde ging. Het kostte hem wat moeite om de coureur voor hem in te halen, waardoor de nummers zes en zeven een klein gaatje wisten te slaan.

Helaas lukte het Mika niet om het gat te dichten en eindigde hij opnieuw op de achtste plaats. Met deze progressie gaat Mika de zomerstop in en zal hij zo veel mogelijk trainen om bij de volgende NK-wedstrijd sterk aan de start te verschijnen en zijn opgaande lijn voort te zetten.