Wisselend succes voor Biesboschzwemmers op NJK2023 en in open water

1 uur geleden

REGIO • Op twee plaatsen is er door twee zwemmers van de Biesboschzwemmers deelgenomen aan wedstrijden. Beide zwemmers kwamen op twee afstanden aan de start. Lars de Kooter startte op de 100 en 200 meter schoolslag tijdens de Nederlandse Junioren Kampioenschappen 2023 (NJK2023). Ingmar Visser zwom in de Lage Vaart in Dronten de 1000 meter school- en vrije slag.

Goede schoolslag De Kooter

Het tweede ‘Nederlandse’ weekend voor Lars De Kooter was in Eindhoven en leverde wisselende resultaten op. Lars wist op de 200 meter schoolslag ruim een halve seconde van zijn persoonlijk record af te halen. De tussentijd na 100 meter tijdens de 200 meter gaf moed voor de 100 meter een dag later. Helaas wist Lars op de 100 meter niet het resultaat te boeken wat hij wilde. Bij zijn start was hij niet lekker weg en daardoor zwom hij de hele race achter de feiten aan. Uiteindelijk bleef Lars ruim boven zijn persoonlijk record.

Snellere tijden Visser

In Dronten werd voor de eerste keer een open water wedstrijd georganiseerd. In de Lage Vaart had men een baan van 500 meter uitgezet en daar wist Ingmar Visser snellere tijden te realiseren dan een week eerder. Op de vrije slag werd Ingmar zevende en op de schoolslag eindigde hij op een vierde plaats. Op de vrije slag was Ingmar deze keer sneller dan op de schoolslag.

Doetsekom Bokaal

Het komende weekend wordt er opnieuw op twee plaatsen gezwommen. In Giessenburg wordt zaterdag door een kleine groep zwemmers gestreden om de Doetsekom Bokaal en in hetzelfde weekend zijn ook de Nederlandse Kampioenschappen sprint die gehouden worden in het gehalveerde 50 meter bad in Rotterdam.