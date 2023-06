Biesboschruiters houden onderlinge wedstrijd in Werkendam

WERKENDAM • Onder mooie weersomstandigheden werd afgelopen zaterdag een onderlinge wedstrijd van de Biesboschruiters gehouden. De wedstrijd vond plaats op het terrein aan de Werken in Werkendam.

Maar liefst zeventien combinaties lieten hier aan de jury zien wat ze konden. Er werd gestart in het M2 tot de Bixie, dus van gevorderde tot de allerkleinste. Plezier stond voorop en er was dan ook voor iedere deelnemer een mooie goodiebag beschikbaar gesteld door Nena Pets en Horse Corner.

Klassement

Uiteindelijk werd er ook nog een klassement opgemaakt. In de M2 was de eerste prijs voor Nadia Geuze met Ice’s Miracle. In de L1 was de winst voor Fenne van der Velden met Zilvia.

In de B was de groep verdeeld op leeftijd. In de oudste leeftijdsgroep was de tweede plaats voor Marga Snoei met Rafeala en de eerste plaats voor Demi Pruissen met Sweety.

In de jongste groep was Isa Potters met Beauty tweede en ging de winst naar Dana van der Velde met Jack. In de laatste rubriek Bixie was de eerste prijs voor Noa Heijstek met Anouska.